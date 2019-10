Lecce, oggi test amichevole contro la Primavera. I Nazionali a luci alterne: bene gli under

Due giorni di doppi allenamenti per il Lecce. Giornate di lavoro intenso, dunque, per i giallorossi che, complice la settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, stanno cercando di preparare al meglio il prossimo impegno, in trasferta, contro il Milan.

Senza i nazionali Benzar, Dubickas, Imbula, Majer, Shakhov e Vera, anche ieri hanno proseguito a lavorare in differenziato Andrea Tabanelli e Gianluca Lapadula. In permesso, invece, Fabio Lucioni, divenuto papà della piccola Sara.

Per stamattina, invece, è in programma una gara amichevole contro la formazione Primavera di mister Siviglia (anche i baby giallorossi riposeranno in campionato): si giocherà all’Acaya Golf Resort & SPA, ma a porte chiuse.

Il punto sui Nazionali

Notizie a luci alterne, infine, giungono dalle compagini Nazionali nelle quali sono impegnati ben sei giallorossi.

Ieri sera, per le qualificazioni ai prossimi campionati europei, è stata la volta dell’Ucraina del C.T. Andrij Ševčenko, vittoriosi contro la Lituania. Tra le fila gialloblu, Ievgen Shakhov che però non figurava nemmeno in panchina. Resta così in attesa del prossimo impegno di lunedì 14 ottobre contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Questa sera, in campo scenderà la Romania di Romario Benzar: match valido per le qualificazioni a Euro 2020 contro le Isole Faroe. Attesa nel vedere se il terzino prederà parte alla gara, oppure se dovrà aspettare il prossimo impegno contro la Norvegia, in programma martedì.

Nei giorni scorsi, invece, gloria solo per il giovane Vera Ramirez: il colombiano è stato tra i principali protagonisti della vittoria della sua Nazionale Under 23 nell’amichevole vinta contro il Perù (per lui anche un gol da calcio di punizione).

Gara da titolare anche per il giovane attaccante under 21 Edgaras Dubickas, in campo per 90 minuti con la maglia della Lituania contro i pari grado della Scozia (gara terminata senza reti).

Nessun minuto giocato, invece, per Zan Majer: per lui solo panchina nella partita persa dalla sua Slovenia in terra di Macedonia. Il barbuto centrocampista spera ora in un impiego nel match di domani contro l’Austria.

Stessa sorte per Gianelli Imbula, nemmeno in panchina nella sfida in Algeria del suo Congo. Per lui si spera in almeno uno sprazzo di partita domani sera, a Parigi, nella gara contro la Costa d’Avorio.