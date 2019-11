Lecce-Cagliari, una sfida da Gol

Archiviata anche l’ultima sosta del 2019 dedicata alle nazionali, per le squadre di Serie A iniziano una serie di impegni che si esauriranno alla vigilia del Natale. Nella tredicesima giornata di campionato, i riflettori dello Stadio Comunale Via del Mare si accendono sulla sfida tra il Lecce di Fabio Liverani e il Cagliari di Rolando Maran, quest’ultima autentica rivelazione della prima parte dell’annata con i suoi 24 punti e il terzo posto a braccetto con la Lazio. Proprio i biancocelesti, per altro, lo scorso 10 novembre interruppero la striscia positiva dei salentini che perdurava da quattro pareggi consecutivi. Difficile stabilire a priori un vincitore per questa sfida di campionato: stando ai pronostici serie A presenti su Sportytrader.it, infatti, le due squadre si daranno filo da torcere per la vittoria e, viste le statistiche, ci si aspettano piuttosto dei gol sia da una parte che dall’altra.

A supporto dell’ipotesi che prevede entrambe le squadre a segno, svisceriamo qui di seguito un po’ di statistiche. Guardando le ultime prestazioni dei padroni di casa salta subito all’occhio che dal 6 ottobre scorso, data della sconfitta a Bergamo contro l’Atalanta per 3-1, il Gol si è verificato nelle ultime 6 partite consecutive e tornando ancora più indietro sul calendario in 9 delle ultime 10. Anche l’ultimo precedente tra le due squadre, datato 26 dicembre 2012, fu caratterizzato da un risultato finale con entrambe le squadre a segno: allora si giocava al Sant’Elia e il Lecce di Serse Cosmi si impose per 1-2 con reti di Muriel e Bertolacci. Il Cagliari ha invece fatto registrare il Gol in 3 delle ultime 4 partite in Serie A ma quel che più salta all’occhio è che in 13 impegni ufficiali in stagione (compresa la Coppa Italia), i sardi sono andati a segno in 12 di queste.

Nonostante si sia parlato di gol e l’Over 2.5 sia preferito all’Under 2.5 secondo le quote dei bookmaker, è la seconda opzione a registrare il maggior riscontro in termine di dati alla mano. In 5 gare di campionato del Lecce al Via del Mare in questa stagione l’opzione si è verificata in 3 occasioni, mentre l’Under 2.5 è stata prerogativa delle ultime 4 trasferte del Cagliari. Come detto, l’avvio di stagione del Cagliari, tribolato in fase iniziale, è stato un susseguirsi di risultati positivi al punto che i sardi sono rimasti imbattuti nelle ultime 10 giornate con 7 vittorie e 3 pareggi. Viene dunque da prendere in considerazione la Doppia Chance X2 anche per il fatto che il Lecce ha mancato la vittoria nelle ultime 7 giornate di Serie A con 4 pareggi e 3 sconfitte.

Una giocata vincente spesso può essere frutto anche di uno studio approfondito delle condizioni di salute di una squadra e dei suoi giocatori. Attenzione perché dopo una sosta resta spesso più complicato verificare il momento, specialmente quando alcuni calciatori rientrano da impegni agonistici “extra” o, magari, da lunghi spostamenti. In Lecce-Cagliari non ci saranno squalificati ma mentre nel Lecce sono da valutare le condizioni di Falco, Farias e Tabanelli, i problemi più grossi li ha il Cagliari con le assenze certe di Cragno e Pavoletti cui si potrebbe aggiungere anche quelle di Ceppitelli, Birsa, Pellegrini e Nandez tutti in forte dubbio.