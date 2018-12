Serie B: Lecce agganciato, Grassadonia con le ore contate. E il Brescia va a caccia di un primato

Miete una vittima in panchina la 15esima giornata di campionato in Serie B: la giornata che si chiuderà stasera con il posticipo, costa carissima a Gianluca Grassadonia che, in mattinata, dovrà lasciare la panchina del suo Foggia.

Il match in coda alla classifica contro il Livorno si risolve con il punteggio di 3-1 in favore dei toscani e per i Satanelli, reduci da cinque pareggi di fila, significa aggancio dei granata a 9 punti in classifica, cioè in ultima posizione.

In terra dauna tira brutta aria ecco perché il Presidente Sannella e il DS Nember sono al lavoro per assicurare ai rossoneri un nuovo tecnico: due i nomi più in voga, quelli di Delio Rossi e Luigi Delneri, ma occhio anche a Pasquale Padalino. Il sogno della pizza, però, si chiama Zeman.

Andando invece in cima alla classifica, il Palermo si riprende saldamente il primato rifilando un perentorio 3-1 in casa del Padova (al terzo KO consecutivo). A tallonare i rosaneri si rimette il Pescara che, dopo l’uscita a vuoto della scora settimana, ritrova la vittoria tra le mura amiche contro il Carpi (2-0).

Il Delfino, così, aggancia il Lecce al secondo posto: i giallorossi hanno impattato senza reti contro il Perugia: una gara, quella del “Via del Mare” davvero da tripla, tra pali, occasioni sprecate, e super interventi, soprattutto da parte di Vigorito.

Chi, invece, non riesce a toccare quota 26 è il Cittadella che non riesce ad andare oltre lo 0-0 in casa della Cremonese. Nel posticipo di ieri sera, poi, successo d’oro per l’Hellas Verona che, al termine di una partita al cardiopalma, sbanca il “Ciro Vigorito” di Benevento. Decide il gol di Matos, ma in mezzo anche un cartellino rosso per parte e un rigore fallito (col cucchiaio) da Coda.

Scala un bel po’ di posizioni lo Spezia che, in casa, travolge il malcapitato Cosenza con un poker senza possibilità d’appello. Per i calabresi brusco stop dopo due successi consecutivi. Bella sfida quella tra Venezia e Ascoli, decisa nel finale da Citro in favore dei lagunari.

Nel monday night di questa sera, il Brescia renderà visita alla Salernitana, in un match in cui le rondinelle cercheranno di prendersi lo scettro di miglior attacco del torneo in solitaria (magari grazie alle reti del capocannoniere Donnarumma), titolo attualmente condiviso con la capolista Palermo e il Lecce con 25 realizzazioni.

Classifica

Palermo 29, Pescara e Lecce 26, Cittadella 24, Verona 22, Benevento, Brescia* e Perugia 21, Spezia e Salernitana* 20, Cremonese, Ascoli e Venezia 19, Cosenza 14, Crotone 12, Padova 11, Carpi 10, Foggia e Livorno 9.

(*una partita in meno)

Prossimo turno 16^ turno (14-17 dicembre)

Foggia-Cremonese (ven. h21)

Ascoli-Cittadella (sab. h15)

Palermo-Livorno (sab. h15)

Perugia-Spezia (sab. h15)

Cosenza-Benevento (sab. h18)

Carpi-Salernitana (dom. h15)

Crotone-Venezia (dom. h15)

Brescia-Lecce (dom. h21)

Verona-Pescara (lun. h21)