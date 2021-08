Marco Baroni non vuole alibi: “Qualità sì, ma con il giusto atteggiamento”. I convocati della gara con il Como

“Riguardo alla sonora sconfitta subita a Cremona si è lavorato su alcune situazioni tecnico tattiche sulle quali si può e si deve fare meglio, in particolare sugli errori commessi in occasione dei calci piazzati. Nonostante la prestazione non meritasse un punteggio del genere, è mancato il giusto atteggiamento”, sono queste le parole di mister Marco Baroni alla vigilia della sfida che vedrà l’esordio tra le mura amiche del “Via del Mare” della compagine giallorossa.

Domani sera arriva il neo promosso Como che già contro il Crotone ha ben impressionato: “Si tratta di una squadra che ha riconquistato la categoria dopo tanto tempo e verrà a Lecce con entusiasmo per battersi e lottare su ogni pallone. Cosa servirà per vincere? Serviranno furore, unito alle qualità tecniche, voglio una squadra che giochi ogni pallone come se fosse l’ultimo”.

Sui recenti innesti dal mercato: “Senza nulla togliere ai giovani che abbiamo (Gallo e Vera), Barreca è stata un’opportunità da cogliere e un’occasione anche per il ragazzo di rilanciarsi e tornare sui palcoscenici che gli competono. La sua mancata convocazione è dovuta al fatto che si è in attesa ancora del transfert e per il ritardo di preparazione”.

Sul ritorno in giallorosso di Di Mariano (che ha scelto il n. 10), Baroni, invece, sottolinea il fatto che viene già da più di un’ora di partita a Napoli nella prima giornata di serie A ed è un acquisto importante che inseguiva da tempo. Nonostante non sia ancora atterrato nel Salento, sarà subito disponibile per la gara di domani sera.

Sul lavoro svolto in settimana: “C’è da martellare, perché i ragazzi devono capire che tutto ciò che arriva la domenica è frutto di quello che accade durante la settimana. Voglio un’interpretazione differente degli allenamenti e tutti devono comprendere che possono essere importanti la domenica, perché oltre agli 11 ci sono cinque cambi. Voglio avere 20 titolari sempre pronti. Non possiamo pensare di essere dentro solo quando si scende in campo dal primo minuto, ma questo fa parte di un percorso di crescita che affronteremo molto in fretta”.

Out Blin per infortunio, torna Hjulmand in regia: “Hjulmand giocherà davanti alla difesa, questo è un’opzione che sto valutando insieme a tutto il mio staff, stiamo vedendo giorno dopo giorno le attitudini dei nostri ragazzi”.

Si cercano alternative al 4-3-3 visto a Cremona: “In questo momento abbiamo fatto qualcosa con il 4-3-1-2 che la squadra può fare, perché cambia solo il vertice del centrocampo. Oggi stiamo lavorando sul 4-3-3, sull’ampiezza per evitare le vie centrali. Vedremo domani perché sarà un test importante contro una squadra ordinata, fisica e pericolosa nelle ripartenze”.

Infine un pensiero sui ritorno dei tifosi sugli spalti del Via del Mare: “Questo è fondamentale, perché io ho sempre definito questo calcio come atipico, gli stadi vuoti hanno agevolato alcuni giocatori, mentre hanno tolto qualcosa ad altri. Però voglio i tifosi, perché vogliamo sentire il loro calore e dare qualcosa in cambio, perché so cosa può dare il ‘Via del Mare’ in quanto qui ci ho giocato. Il calcio senza tifosi non è calcio”.

I convocati

Intanto sono 22 i calciatori convocati per la sfida di domani contro i lariani, tra loro, ripetiamo, anche il nuovo acquisto Di Mariano. La lista con i numeri di maglia: 1. Bleve 3. Vera 5. Lucioni 6. Meccariello 7. Paganini 9. Coda 10. Di Mariano 11. Olivieri 13. Tuia 14. Helgason 15. Monterisi 16. Bjarnason 17. Gendrey 19. Listkowski 21. Gabriel 23. Björkengren 25. Gallo 27. Strefezza 32. Dima 33. Calabresi 37. Majer 42. Hjulmand.

Vigorito al Cosenza

Per due nuovi arrivi nel Salento c’è anche una partenza. Nella giornata di oggi, infatti, il portiere Vigorito è stato ceduto a titolo definitivo al Cosenza.