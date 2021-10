Baroni, “Disputato una gara solida. Nella discesa di Lucioni la voglia di tutta la squadra di vincere”

“Non posso che fare i complimenti alla squadra per l’interpretazione della gara, magari è sembrato che il Monza fossa in difficoltà, ma siamo stati noi a fare sì che avessero problemi. Li abbiamo aggrediti, perché non si può lasciare spazio ai brianzoli, hanno palleggio, calciatori importanti e con grandi qualità, noi siamo rimasti corti, aggressivi, corso bene in avanti e disputato una partita solida, di voglia, determinazione, idee e gioco e quindi è andata bene. Adesso bisogna mettere alle spalle questa prestazione e ributtarci sul lavoro”, commenta un soddisfatto mister Marco Baroni al termine della sfida in cui i giallorossi hanno letteralmente annichilito il Monza di Silvio Berlusconi, partito tra i candidati, maggiormente accreditati, alla vittoria finale del torneo.

“Non ho mai avuto dubbi sulla prestazione di Barreca. Con Antonio abbiamo avuto questa settimana un confronto, anche molto acceso, ma positivo, perché ciò che deve trovare sono voglia e determinazione e finché oggi ha avuto condizione ha fatto una partita sorprendente, ma può crescere ancora. Lo conosco e la gara disputata oggi per le sue qualità è quasi normale, lo aspettiamo perché può dare un contributo importante.

Difficile descrivere la prestazione di questa sera con una sola parola. I ragazzi hanno fatto un incontro di voglia, solidità, compattezza e abbiamo anche trovato le giocate su cui lavoriamo, ma si può crescere ancora molto.

A Lucioni dopo la partita non ho detto nulla, perché i ragazzi volevano un giorno in più di riposo, quindi, ho evitato di entrare nello spogliatoio e sono scappato via. Anche il capitano deve stare sereno e lavorare bene nella qualità e non nella quantità. anche in allenamento dà sempre tutto e anche con lui, prima di Crotone, ci siamo confrontati, lo conosco bene, ha ancora molto da dare e nella discesa che ha fatto era racchiusa la voglia che aveva tutta la squadra di vincere e per me è una componente importante. Oggi c’era molto pubblico allo stadio e gli ultras sono venuti sotto l’albergo ad incitarci e questo mi ha fatto molto piacere”.

Questa mattina i giallorossi saranno impegnati in un allenamento defaticante presso l’Acaya Golf Resort, poi il rompete le righe, due giorni di meritato, meritatissimo riposo, al termine dei quali si torna ad allenarsi per preparare la sfida del 16 ottobre contro l’Ascoli.