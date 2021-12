Lecce-Vicenza a data da destinarsi, la Lega rinvia la gara

La notizia, a dire il vero, era un po’ nell’aria e non ha stupito più di tanto. Dopo i due casi di positività al covid, emersi tra le file del gruppo squadra dell’U.S. Lecce, La Lega, ha deciso di rinviare la partita a data da destinarsi.

Le motivazioni spiegata da un comunicato – il numero 91 del 20 dicembre – dello stesso organo del calcio,

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

vista l’istanza presentata in data odierna dalla società U.S. Lecce; preso atto dell’allegata comunicazione della ASL di Lecce, avente ad oggetto “Attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamento”, con la quale il Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha disposto “(…) la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti (…) qualificati come contatti stretti di caso COVID positivo”, con conseguente divieto di “svolgere l’attività sportiva agonistica programmata per il giorno 20/12/2021 né alcuna attività sportiva fino al 22/12/2021”;

tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto della LNPB; dispone il rinvio della gara LECCE – L.R. VICENZA, valida per la 18a giornata di andata del Campionato Serie BKT 2021/2022, programmata per oggi, lunedì 20 dicembre 2021, ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B. Il comunicato di “Via Costadura

A dare supporto a quanto stabilito anche la nota del sodalizio di “Via Costadura: “La Lega Serie B – recita il comunicato – ha disposto il rinvio della gara Lecce – Vicenza, valida per la 18ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2021/2022, in programma questa sera alle ore 20:30, a data da destinarsi.

La decisione fa seguito alla comunicazione dell’ASL Lecce, avente ad oggetto “Attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamento”, con il quale il Dipartimento di Prevenzione di Lecce ha disposto “(…) la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti (…) qualificati come 《contatti stretti di caso COVID positivo》”, con conseguente divieto di “svolgere l’attività sportiva agonistica programmata per il giorno 20/12/2021, né alcuna attività sportiva fino al 22/12/2021.