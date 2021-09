Torna in campo la Serie B, oggi al via la quarta giornata del weekend. Lecce in casa con l’Alessandria

Ancora poche ore e nel pomeriggio prenderà il via la quarta giornata del Campionato di Serie B. La prima gara del turno si disputerà oggi alle 18.00 a Como con i Lariani che ospiteranno il Frosinone. Alle 20.30, invece, il big match di giornata con il Brescia di Inzaghi contro il Crotone di Modesto. I lombardi vogliono continuare a guidare la classifica, i calabresi sono ancora a secco di vittorie.

Sabato alle 14 ben 5 gare in contemporanea: grande attesa per la sfida tra l’Ascoli, autentica sorpresa di questo inizio campionato e Benevento, una delle big del torneo. Il Monza torna in casa e affronta la neopromossa Ternana di Lucarelli (ancora senza punti) mentre la Spal sarà ospite della Reggina al Granillo e il Perugia sarà impegnato col Cosenza.

Il Lecce di Baroni sfiderà tra le mura amiche del “Via del Mare” l’Alessandria per cercare di conquistare la prima vittoria stagionale in campionato. Alle 16.15 in campo il Pisa in trasferta a Vicenza contro la Lanerossi. Sabato alle 18.30 si svolgerà il derby del Triveneto fra Cittadella e Pordenone; a concludere la quarta giornata, un altro match interessante domenica sera alle 20.30 al “Tardini”, dove il Parma sfiderà la Cremonese.