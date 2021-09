Serie B: il Lecce conquista la terza vittoria di fila, Pisa bloccato dal Parma. I risultati della sesta giornata

Con la vittoria casalinga della Ternana ai danni della Spal ieri sera, si è conclusa la sesta giornata del girone di andata di serie B.

Il turno appena trascorso è stato segnato, soprattutto, dal pareggio tra Parma e Pisa che ha interrotto la striscia di vittorie consecutive dei nerazzurri, dalla terza vittoria consecutiva del Lecce e dal primo punto conquistato dall’Alessandria.

Nella giornata di sabato, grazie ai gol di Coda e Olivieri, il Lecce si è imposto sul campo del Cittadella 2-1, salendo a 11 punti in classifica e raggiungendo la zona Playoff. Sempre sabato Pareggio 1-1 tra Como e Benevento; vittoria per 3-1 del Monza tra le mura amiche ai danni del Pordenone; vittoria in trasferta del Brescia sull’Ascoli per 3-2; pareggio a reti bianche tra Reggina e Frosinone e successo casalingo di misura del Cosenza 1-0 nel derby con il Crotone.

Domenica, invece, termina 1-1 la sfida tra Perugia e Alessandria, con gli uomini di Longo che conquistano il primo punto stagionale; stesso risultato tra Parma e Pisa; sconfitta casalinga per 0-1 del Vicenza con la Cremonese e in serata, con l’1-0 ai danni della Spal, la Ternana di Lucarelli raggiunge la seconda vittoria consecutiva.

I risulti della sesta giornata

Sabato 25 settembre: Cittadella-Lecce 1-2 (10′ Coda, 45′ Okwonkwo, 77′ Di Mariano); Como-Benevento 1-1 (34′ Cerri, 40′ Lapadula); Monza-Pordenone 3-1 (5′ Tsadjout, 13′ Machin, 72′ Sampirisi, 90′ Vignato); Ascoli-Brescia 2-3 (17′ Dionisi, 23′ Felicioli, 44′ Cistana, 60′ Chancellor, 73′ Pajac); Reggina-Frosinone 0-0; Cosenza-Crotone 1-0 (77′ Carraro).

Domenica 26 settembre: Perugia-Alessandria 1-1 (14′ De Luca, 17′ Prestia); Parma-Pisa 1-1 (13′ Lucca, 53′ Del Prato); Vicenza-Cremonese 0-1 LIVE (44′ rig. Ciofani); Ternana-Spal 1-0 (26′ Martella)

Classifica

Pisa 16, Brescia 14; Ascoli 12 e Cremonese; Benevento e Lecce 11; Frosinone, Reggina e Cosenza 10; Perugia Monza e Cittadella 9; Parma 8; Spal e Ternana 7; Crotone e Como 3; Pordenone e Alessandria 1; Vicenza 0.