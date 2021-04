Corini, “Pisa squadra che temevo. Ieri una vittoria molto importante”. Risultati e classifica

“Oggi abbiamo affrontato una squadra di qualità, intraprendente e che ha disputato un buon primo tempo. Siamo stati bravi a non andare sotto, anche se è mancato quel pizzico di lucidità nello sviluppare il gioco che solitamente facciamo. La ripresa mi è piaciuta, abbiamo giocato meglio la palla, creato diverse situazioni per andare in gol, poi abbiamo segnato e l’abbiamo portata a casa. Era un avversario che temevo e ne avevamo avuto la dimostrazione all’andata e sicuramente è una vittoria molto, molto importante”, esprime tutta la sua soddisfazione il tecnico dei giallorossi Eugenio Corini, al termine della gara vinta contro il Pisa che ha consentito alla compagine salentina di rimanere al secondo posto lasciando inalterato il vantaggio sulla Salernitana, aumentarlo nei confronti del Monza e raggiungere il record di vittorie consecutive nel campionato di Serie B, ben sei.

“Loro erano molto efficaci su giocate dirette su Marconi, a vincere le seconde palle e a sfruttare la profondità di Palombi che ha creato una buona occasione da gol, sventata da un grande intervento di Lucioni e noi abbiamo sofferto un po’ quelle giocate ed eravamo poco lucidi nella proposta. Nel secondo tempo con più lucidità e calma abbiamo costruito l’azione, palleggiato meglio, siamo stati più pericolosi e abbiamo reso la manovra del Pisa più leggibile e loro sono stati meno pericolosi in fase offensiva.

I nostri numeri certificano la maturità che ha acquisito la squadra e secondo me abbiamo creato le basi per fare qualcosa di importante per andare a prendere quel sogno che tutti che vogliamo noi e che vogliamo regalare alla tifoseria, mancano ancora sei partite, sono molte e bisogna fare ancora tanto.

Penso soltanto a vincere le nostre gare, non dobbiamo guardare gli altri. L’unico mio obiettivo che sto trasferendo ai ragazzi è la mentalità che stiamo acquisendo, di non abbassare mai il livello della tensione, di cercare sempre qualcosa in più e di non dare mai nulla per scontato. Se manterremo solide queste basi non dobbiamo preoccuparci di nulla.

Dico spesso che il lavoro della società è stato importante, perché mi ha messo a disposizione una rosa con tante risorse che cerco di valorizzare sempre in ogni modo. Alla fine, però, i veri protagonisti sono i miei calciatori che si mettono a disposizione, sia chi parte dall’inizio che chi subentra e questo fa capire ancora di più questo calcio moderno, dove addirittura le sostituzioni sono diventate cinque, quanto siano importanti una strategia iniziale e la lettura della gara”.

Risultati della 32ma giornata

Ancora uno stop per la capolista Empoli, la squadra toscana a causa di numerosi casi di coronavirus è stata messa in quarantena dalla Asl locale e ieri non si è potuta presentare allo stadio per la sfida con il Chievo che, invece, è sceso in campo al “Castellani” e ha atteso 45 minuti prima del rientro negli spogliatoi, adesso la parola passa al Giudice Sportivo. Il cambio di panchina ha fatto bene al Pordenone che ha sconfitto l’Entella. pareggio casalingo per il Monza, la Salernitana, invece, ha vinto con il Frosinone e ha lasciato inalterato il distacco dal Lecce.

I risultati: Pordenone-V. Entella 3-0 Empoli-Chievo (rinviata) Cosenza-Cremonese 0-1 Ascoli-LR Vicenza 2-1 Pisa-Lecce 0-1, Monza-Pescara 1-1, Cittadella-Reggina 1-1 Reggiana-Brescia 2-2 Spal-Venezia 1-1 Salernitana-Frosinone 1-0.

Classifica

Empoli 59 Lecce 58 Salernitana 54 Monza 52 Venezia 50 Spal 47 Cittadella 46 Chievo 45 Brescia 43 Vicenza e Reggina 41 Pisa 40 Cremonese e Frosinone 39 Pordenone 37 Cosenza 32 Ascoli e Reggiana 31 Pescara 27 Virtus Entella 22

(In copertina Ph Us Lecce)