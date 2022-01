Lecce, parla Gargiulo, “Nel ritorno campionato più duro rispetto all’andata ma siamo pronti”

“Mi aspetto un altro tipo di campionato rispetto all’andata, più duro e tosto, perché alcune squadre con il mercato di gennaio si saranno rafforzate, per quel che riguarda gli obiettivi, per quest’anno, insieme alla squadra, spero di raggiungerne tanti, poi quelli individuali verranno”, commenta così, Mario Gargiulo, la ripresa del campionato di Serie B, che vedrà i giallorossi impegnati il 13 gennaio, nella gara di recupero che li vedrà opposti al Vicenza.

L’inizio del torneo e il coronavirus

“Sicuramente, quando sono arrivato qui, mi aspettavo tanto e penso di poter dare ancora molto, sono contento di aver avuto questa continuità e spero di proseguire così. Per quel che riguarda la situazione covid, siamo un po’ preoccupati tutti, bisogna stare molto attenti, uscire il meno possibile e seguire tutte le regole”.

Dove migliorare

Ho rivisto alcune partite del girone di andata e devo dire che ho tirato poco da fuori e devo migliorare nel ritorno su questo fronte, anche provando di più nel corso degli allenamenti. Riguardo agli inserimenti non mi lamento”

La ripresa

Sicuramente avremo tante partite ravvicinate alla ripresa e questo farà si che chi ha giocato di meno possa trovare più spazio. A ogni modo anche nei giorni di festa abbiamo continuato ad allenarci e dobbiamo proseguire su questa direzione.

Il Vicenza

Eravamo pronti a giocare la partita prima di Natale, adesso incontreremo una squadra più preparata, ma noi dovremo farci trovare pronti come sappiamo”.

Intanto prosegue la preparazione in vista della sfida con la compagine veneta. Questa mattina i salentini si sono ritrovati al Comunale di San Pietro in Lama, al quale non hanno partecipato gli assenti Bleve e Gallo. Coda ha svolto il lavoro con la squadra, con Di Mariano e Tuia che hanno effettuato una seduta personalizzata. Domani altro allenamento al mattino a San Pietro in Lama, mentre venerdì i giocatori avranno un giorno di riposo.

Infine dopo arriva l’annuncio ufficiale, il trequartista Mattia Felici è stato ceduto al Palermo, con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto e controriscatto.