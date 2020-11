Entella-Lecce, parla Corini: “Gara di qualità e intensità. Mancosu un leader”. Risultati e classifica

“All’inizio è stata una partita un po’ complicata perché l’Entella è partito molto bene. Dopo i primi venti minuti ci siamo assestati, abbiamo iniziato a fare il nostro gioco, siamo andati in vantaggio, sfiorato il secondo gol, poi, con una grande azione di Manocu abbiamo raddoppiato e da quel momento abbiamo tenuto il doppio vantaggio, i liguri hanno accorciato, ma lì la squadra è stata ordinata, equilibrata, abbiamo siglato il 3-1 e dopo il rigore e l’espulsione gestito molto bene e chiuso la gara sul 5-1”, è soddisfatto Eugenio Corini dopo la sfida che i giallorossi hanno dominato contro la Virtus Entella. Il lavoro del tecnico bresciano, infatti, sembra dare i suoi frutti, ieri, infatti, la squadra ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva, segnando anche tanto, esprimendo un bellissimo gioco posizionandosi in classifica a quattro punti dalla vetta.

“Coda ha sbloccato il match, ma oggi hanno lavorato veramente bene tutti. Massimo mi è piaciuto non solo per il gol, ma anche per la prestazione a sostegno della squadra. Devo fare un plauso ai miei ragazzi perché venivamo da una settimana particolare, siamo sempre stati insieme, avevamo voglia di uscire dalla bolla e fare una grande partita. La vittoria la dedichiamo a noi stessi e, soprattutto, ai nostri tifosi che ci seguono con tanto calore anche se non possono vederci dal vivo.

Marco ha disputato una gara da leader, dato qualità e tecnica, si è sacrificato in fase di non possesso quando avevamo bisogno di lui, è un giocatore totale che mi piace, abbina le due fasi, ha molta qualità e secondo me l’emblema della sua gara è stata la scelta di tempo per l’assist a Henderson, quella è stata una giocata straordinaria.

Stimolo tanto Henderson a cercare di fare più gol, ha la tecnica per farlo e capacità di inserimento. Sono felice che abbia segnato, perché questo lo porta a credere di più nelle sue qualità. Gli ho pronosticato sei/sette gol in stagione e tra campionato e coppa ne ha già realizzati tre e se continua così riuscirà a raggiungere l’obiettivo.

Sulle punte non mi sbilancio in pronostici, ma sono contento che oggi Stepinski siglato una marcatura negli ultimi secondi di gioco perché per gli attaccanti è importante realizzare e sono felice quando vanno in gol perché fondamentalmente si lavora per fare sì che finalizzino e questo dà fiducia a tutta la squadra.

La sosta è importante soprattutto per recuperare i ragazzi che sono fuori, purtroppo qualcuno è positivo al covid e speriamo che per la gara con la Reggiana si possa negativizzare per tornare ad allenarsi con noi; ritrovare gli infortunati e chi ha avuto qualche problematica fisica. Questo è un gruppo importante e quando ci alleniamo insieme alziamo la qualità della preparazione e ciò ci permette di disputare partite come quelle di questa sera con grandi qualità e intensità”.

7^ giornata: il ritorno della Reggiana

Nelle altre gare della domenica, infine, torna col botto la Reggiana che, dopo un paio di settimane in assoluto isolamento per recuperare i tanti positivi al covid, vince contro il Venezia e si rilancia. Primo successo anche per il Pescara di Oddo che schianta il Cittadella e prova a risollevare le sue sorti.

Di seguito il riepilogo completo del settimo turno di campionato:

Spal 2 – Salernitana 0

Cosenza 1 – Brescia 2

Monza 2 – Frosinone 0

Pordenone 1 – Chievo 1

Empoli 3 – Reggina 0

Cremonese 0 – Vicenza 1

Pescara 3 – Cittadella 1

Reggiana 2 – Venezia 1

Entella 1 – Lecce 5

Ascoli-Pisa (rinv.)

La classifica

Empoli 16, Chievo 14, Frosinone 13, Spal e Lecce 12, Salernitana* 11, Cittadella* e Venezia* 10, Monza* 9, Brescia* e Pordenone 8, Reggina e Reggiana**7, Vicenza* 6, Cosenza 5, Entella*, Ascoli*, Pescara e Pisa* 4, Cremonese* 3.

(*una partita in meno; **due partite in meno)