Domani giallorossi in campo contro il Cittadella, Lanna: “Gara difficile. Servirà una grande prova”

Non ci sarà il match winner Rodiguez, per lui, al termine degli esami, una lesione di primo grado ai flessori della coscia sinistra. Mancheranno, inoltre, Falco, Pettinari e Vigorito, ma tra i convocati torna Dermaku, anche se certamente non giocherà dall’inizio.

Dopo la vittoria sofferta contro il Vicenza domenica scorsa, ancora 24 ore e i giallorossi scenderanno in campo nella sfida che li vedrà opposti a un avversario molto duro, il Cittadella di Roberto Venturato che occupa la terza posizione in classifica anche se, causa maltempo, nell’ultimo turno non ha giocato in quanto ha chiesto e ottenuto di rinviare la gara con il Chievo Verona per i troppi contagi da coronavirus.

“Una squadra che da anni scende in campo con il 4-3-1-2, un modulo dinamico, nonostante i calciatori cambino spesso si esprime ad alti livelli e sarà difficile affrontarla. Noi, come sempre, dovremo fare una grande partita sia dal punto di vista fisico che mentale”, presenta così, Salvatore Lanna, anche questa volta in panchina, la sfida che vedrà opposti domani i giallorossi alla squadra veneta.

“Inizialmente le scorie delle sconfitte, nella partita con il Vicenza si sono fatte sentire, ma poi abbiamo messo in campo il carattere e abbiamo vinto.

I tre punti ci hanno fatto bene, abbiamo svolto un gran lavoro, preparando la partita da un punto di vista tecnico-tattico e stiamo bene mentalmente.

Il fatto che tanti giocatori vadano in gol è un fattore importante e cerchiamo di sfruttare questa caratteristica. Avere una panchina lunga può fare la differenza e si è visto domenica quando sono subentrati i cambi.

Dermaku è tra i convocati, certo, non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma è una risorsa in più a nostra disposizione.

Abbiamo bisogno della presenza fisica di mister Corini, ma nonostante la sua assenza, lui è sempre con noi e sta dando un contributo molto importante. Ha preparato la gara e caricato i ragazzi.