Lanna, “Dimostrato di avere una grande anima. Si poteva vincere, ma ne usciamo rinvigoriti”. Risultati e classifica

“Una buona partita, anche perché abbiamo giocato contro una squadra che veniva da una settimana tipo, non ha giocato tre giorni fa come noi, che ha molta intensità e ritmo e anche oggi lo ha dimostrato, ma i ragazzi sono stati bravi, hanno ribattuto colpo su colpo e recuperarla dopo essere passati in svantaggio non era per niente semplice e invece abbiamo fatto una seconda mezz’ora del primo tempo molto buona e ribaltato il risultato. È un peccato, un vero peccato perché si poteva vincere. A ogni modo rimane la prestazione e veniamo fuori da una gara con tanti aspetti positivi”, con queste parole, mister Salvatore Lanna, commenta l’incontro disputato ieri pomeriggio dai giallorossi contro il Cittadella nel quale, capitan Mancosu e compagni, dopo essere passati in svantaggio, hanno rimontato, sono andati avanti, ma alla fine, nel secondo tempo sono stati raggiunti dagli avversari, per poi concludere i 90 minuti con un pareggio.

“Il Cittadella come avevo detto in conferenza stampa si è dimostrato un avversario temibile, difficile da affrontare perché gioca diretto, è forte sulle seconde palle e anche oggi lo ha confermato, ma i miei uomini sono stati bravi e hanno risposto colpo su colpo. Capisco ci possa essere un po’ di rammarico, ma da questa partita, secondo me, veniamo fuori rinvigoriti.

Abbiamo avuto qualche occasione importante sul 2-1 grazie alle quali avremmo potuto chiudere la partita, invece loro sono riusciti a rimetterla in sesto, ma ripeto, rimane una buona prestazione dalla quale ripartire e penso che la squadra abbia dimostrato ancora una volta di avere una grande anima. Ripartiamo con forza e prepariamo al meglio la sfida contro il Monza.

Massimo (Coda ndr), è un grandissimo finalizzatore, ma il fatto che segni tanto è merito anche dei compagni che fanno sì che abbia tante occasioni, naturalmente c’è il lavoro di tutti. Lui in questo momento è in copertina, ha fatto una buona partita e di questo siamo contenti”.

I giallorossi, intanto, daranno il via alla preparazione per la sfida con il Monza questa mattina con una seduta ad Acaya.

Infine, esordio con gol dopo solo quattro minuti per Mario Balotelli nella sfida tra Monza e Salernitana. La squadra di Silvio Berlusconi, infatti, con le marcature della punta bresciana, di Barillà e dell’ex giallorosso Marco Armellino ha battuto la capolista e si è portata al secondo posto consentendo altresì all’Empoli, di agganciare i campani in vetta.

16^ giornata, i risultati

Di seguito il riepilogo completo della 16esima giornata:

Cittadella 2 – Lecce 2

Pescara 0 – Cosenza 0

Pordenone 3 – Reggiana 0

Reggina 1 – Cremonese 0

Monza 3 – Salernitana 0

Empoli 1 – Ascoli 1

Vicenza 0 – Entella 1

Spal 2 – Brescia 3

Chievo 1 – Venezia 1

Pisa-Frosinone rinv.

La classifica

Salernitana ed Empoli 31, Monza 29, Cittadella** 27, Spal, Frosinone* e Lecce 25, Venezia 24, Pordenone, Brescia e Chievo 21, Pisa* 19, Reggina 17, Vicenza* 16, Reggiana* e Cremonese e Cosenza 15, Pescara 13, Entella 11, Ascoli 10.

(*una partita in meno; **due partite in meno)