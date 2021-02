Contro la Cremonese un Lecce a ranghi ridotti, Mancosu e Tachtsidis non convocati. Rodriguez dall’inizio

Naturalmente non ci sarà Adjapong che ha iniziato la riabilitazione; con lui Dermaku; Calderoni, problema al polpaccio; Listowski, per una flascite plantare, ma lo si valuterà per la gara contro il Cosenza; Paganini, a causa di una sciatalgia che ha volte non dà problemi, altri, come oggi, sì. Ma soprattutto mancheranno Mancosu, a causa del dolore alla cicatrice del flessore e Tachtsidis, per un fastidio al polpaccio. Gli ultimi due durante la settimana hanno svolto differenziato, ma oggi hanno avvertito ancora dolore e per questo si è deciso di non rischiarli.

Ha preso il via con un resoconto sui convocati la conferenza stampa di mister Eugenio Corini per la sfida che domani vedrà un Lecce a ranghi ridotti, ridottissimi, scendere in campo allo stadio “Zini”, nella sfida che lo vedrà opposto alla Cremonese di Fabio Pecchia.

“Il cambio di Mancosu e Tachtsidi contro il Brescia era tattico, non dovuto alle condizioni fisiche, i problemi li hanno accusati al termine dell’incontro. Hjlmand ha giocato come metronomo contro L’Ascoli e nella ripresa con le rondinelle, nel ruolo di trequartista abbiamo impiegato durante la gara di martedì Henderson e si è lavorato in allenamento, la linea deve essere quella. Non schiererò tre punte dall’inizio, lo si può fare quando si deve recuperare, ma per tutta la partita è difficile reggere.

Rivedendo la sfida con i lombardi ho visto una squadra solida che, nonostante il Brescia spingesse, è riuscita a mantenere la situazione in pugno, il problema si è avuto nell’ultima azione, quando, invece di cercare un passaggio filtrante, avremmo fatto meglio a consolidare il possesso. Nella situazione complessiva abbiamo disputato una buona gara, nell’ultima azione, ripeto, avremmo potuta gestire meglio.

Quella che stiamo vivendo è una stagione particolare, sotto tanti punti di vista soprattutto a causa del covid che ha fatto sì che giocassimo dopo solo tre settimane dal termine del Campionato passato, poi c’è stato il calciomercato e l’inserimento di diversi nuovi calciatori. Stiamo rincorrendo un equilibrio e fino al doppio impegno con Ascoli e Brescia avevamo un buon cammino, ma in queste due partite non abbiamo vinto e ci siamo complicati un po’ la vita, ma ho detto ai ragazzi che solo impegnandosi e combattendo si esce fuori da questa situazione in cui i risultati non ci premiano.

La Cremonese gioca un buon calcio, hanno fatto un bel lavoro con Bisoli e stanno proseguendo con Pecchia, martedì hanno perso con il Venezia, ma giocando bene. Abbiamo la consapevolezza che ci troveremo di fronte a un avversario che vive un buon momento, ma cercheremo di raggiungere il miglior risultato possibile.

Rodriguez giocherà titolare, anche se avrebbe bisogno di un po’ di tempo per migliorare la preparazione, ma partendo dalla panchina ha avuto in impatto devastante e lo voglio vedere dall’inizio

Domani, con molta probabilità ci saranno 4/5 cambi rispetto a martedì e su questo abbiamo lavorato e preparato la partita”

I convocati

Intanto è stata diramata la lista dei convocati, sono 22 i calciatori chiamati alle armi per Cremona, questa la lista con i numeri di maglia: 1. Bleve 2. Maggio 4. Pisacane 5. Lucioni 6. Meccariello 9. Coda 10. Yacin 14. Stepinski 15. Monterisi 16. Nikolov 20. Pettinari 21. Gabriel 22. Vigorito 23. Björkengren 24. Zuta 25. Gallo 34. Maselli 37. Majer 42. Hjulmand 53. Henderson 75. Felici 99. Rodriguez.