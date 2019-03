Lecce, partenza alla volta di Crotone. Liverani: “Majer e Tachtsidis in dubbio, ma veniamo da un buon momento”

Si è conclusa stamattina, con l’allenamento di rifinitura, la preparazione del Lecce in vista dell’impegno di domani sera sul campo del Crotone. Nel posticipo della 29^ giornata di campionato, i giallorossi saranno ospiti di una formazione sì invischiata nella lotta per non retrocedere, ma in netta ripresa dopo la vittorie contro Palermo e Salernitana (e il pareggio contro il Padova).

I salentini, dal canto loro, sognano in grande: il successo nel derby contro il Foggia ha dato una nuova spinta di entusiasmo a Mancosu & Co., attualmente a -1 dalla zona promozione diretta.

Di tutto questo ne è consapevole mister Fabio Liverani che, dopo la seduta odierna, ha incontrato i giornalisti salentini per la consueta conferenza della vigila.

“Quando in questo campionato affronti squadre che lottano per sopravvivere – ha detto il tecnico romano – allora il compito diventa ancora più difficile. Domani saremo ospiti di una squadra che viene dalla Serie A, ma che è incappata un un anno-no e che lotta per la salvezza. Stanno facendo meglio nel giorno di ritorno e i loro valori stanno uscendo settimana dopo settimana. Ecco perché le insidie sono tante e grandi.

Guardando a noi, noi stiamo bene: stiamo vivendo un bel momento e lottiamo per una postazione utile in chiave playoff. Poi quello che ci riserverà il campionato lo valuteremo a giochi fatti. Dopo Palermo avevo detto che mi interessava essere meno belli ma più cinici: le partite diventano sempre meno, e abbiamo la consapevolezza di dover essere più attenti e concentrati. La prova contro il Foggia ne è stata una prova: abbiamo concesso poco, sfruttando al meglio le occasioni create”.

Capitolo formazione. Anche per la trasferta calabrese saranno assenti i lungodegenti Palombi, Bovo e Scavone. A questi, ieri, si è unito Fiamozzi, anche lui fuori dalla lista dei convocati.

“Ci sono delle assenze chiamiamole problematiche. Spero di recuperare almeno Fiamozzi e Palombi per la prossima settimana, quando inizieremo un altro tour de force con tre gare in casa consecutive al temine delle quali avremo un quadro della situazione molto più chiaro. Scavone? Magari prima della gara contro il Cosenza. Per domani mi porto alcuni dubbi: Majer e Tachtsidis hanno lavorato a singhiozzo in settimana e dovrò valutare il loro impiego”, conclude Liverani.

I convocati

Di seguito, dunque, la lista dei convocati diramata dallo staff tecnico: 1. Bleve 2. Riccardi 4. Petriccione 5. Cosenza 6. Arrigoni 7. Tachtsidis 8. Mancosu 9. Tumminello 13. Haye 15. Marino 16. Meccariello 18. Saraniti 19. La Mantia 20. Falco 21. Felici 22. Vigorito 23. Tabanelli 24. Venuti 25. Lucioni 27. Calderoni 32. Milli 33. Pierno 34. Majer