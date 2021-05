Oggi l’ultima giornata del Campionato di B, Lecce di scena a Empoli. Le probabili formazioni

I padroni di casa scenderanno in campo con il loro 4-3-1-2. Tra i pali una delle poche seconde scelte, con Furlan che dovrebbe prendere il posto di Brignoli. In difesa spazio invece a Sabelli, Nikolaou, Romagnoli e Parisi.

A centrocampo assieme ad Haas, in gol all’andata, riecco Stulac e Zurkowski, con Bajrami tra le linee. La coppia offensiva è quella titolare, rappresentata dal grande ex di giornata La Mantia e da Mancuso, che proverà a strappare a Coda il titolo di capocannoniere del campionato.

Per Corini alle assenze di Adjapong e Pettinari si aggiunge quella di Tachtsidis che ha accusato nella rifinitura un problemino ai flessori.

Classico 4-3-1-2 nel quale anche il mister di Bagnolo Mella potrebbe optare per un avvicendamento in porta schierando il secondo portiere Vigorito, per far rifiatare Gabriel. In difesa sulle fasce spazio a Maggio e Gallo, mentre al centro con Lucioni potrebbe esserci Dermaku per recuperare sempre di più la condizione ed il ritmo partita.

In cabina di regia il solito Hjulmand, ai suoi lati Majer, Bjorkengren e Nikolov si giocano due maglie. Sulla trequarti ci sarà Mancosu, complice la diffida di Henderson, alle spalle della coppia d’attacco Stepinski-Coda.

Probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Furlan; Sabelli, Nikolaou, Romagnoli, Parisi; Haas, Zurkowski; Bajrami; La Mantia, Mancuso. All. Dionisi

Lecce (4-3-1-2): Vigorito ; Maggio, Lucioni, Dermaku, Gallo; Majer, Hjulmand, Bjorkengren; Mancosu; Stepinski, Coda. All. Corini

Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna.