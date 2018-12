Serie B, nei boxing days in testa vincono tutte. Capolinea per Oddo a Crotone: risultati e classifica

Le vera sorpresa dell’ultima giornata di campionato di Serie B è che non ci sono state sorprese. Nel turno post-natalizio iniziato nel giorno di Santo Stefano, il torneo cadetto è sceso in campo per la 18esima giornata e i risultati parlano chiaro: i valori iniziano a venire tutti fuori e le “big” vincono, tutte.

Il Lecce, così, che ha osservato il suo turno di riposo, scivola dal secondo al terzo posto, in compagnia di altre due compagini. In vetta resta saldamente il Palermo che in casa non sbaglia un colpo e rifila un perentorio 3-0 al malcapitato Ascoli (in svantaggio con una paperissima di Perucchini); tiene in passo il Brescia che, ancora una volta nei minuti di recupero, riesce a riprendersi punti importanti: stavolta la dura legge del “Rigamonti” la deve subire la Cremonese, battuta 3 a 2.

Dopo il mezzo passo falso di Livorno, torna al successo il Verona che in casa ne fa 4 al Cittadella, in un derby veneto a senso unico; successo di misura, invece, per il Pescara che tra le mura amiche soffre ma vince contro il Venezia di Zenga. Vittoria esterna per il Benevento che con il minimo sforzo supera il Padova, sempre più ultimo e con Foscarini in discussione.

Chi invece dovrà fare i bagagli nelle prossime ore è Massimo Oddo: la sua esperienza sulla panchina del Crotone è durata solo otto partite, durante le quali ha raccolto a malapena 2 punti (due pareggi e sei KO). L’ultima sconfitta è giunta ieri sera in casa contro lo Spezia: un pesatissimo 0-3 che acuisce la crisi dei pitagorici. I calabresi pensano ora al ritorno di Stroppa.

Fondamentale successo in chiave playoff per il Perugia che fa di un sol boccone il Foggia: 3 a 0 il risultato finale e per i satanelli la scossa dell’arrivo di Padalino è ancora lontana (2 sconfitte in altrettante uscite per il tecnico ex Lecce sulla panchina del suo Foggia).

In coda, colpo grosso del Livorno – in netta ripresa – che sbanca il “Cabassi” di Carpi con un perentorio 4 a 1 puntando dritto verso la zona playout. Infine, l’unico pareggio di giornata arriva da Cosenza dove i rossoblu di casa e la Salernitana fanno 0-0.

Classifica

Palermo 34, Brescia 31, Verona, Pescara e Lecce 29, Benevento 28, Cittadella e Perugia 26, Spezia 25, Salernitana 24, Ascoli 21, Venezia 20, Cremonese e Cosenza 19, Carpi 16, Livorno 14, Crotone 13, Foggia 12, Padova 11.

Prossimo turno 19^ giornata (domenica 30 dicembre)

Foggia-Verona (h. 12:30)

Ascoli-Crotone (h. 15)

Cittadella-Palermo (h. 15)

Cremonese-Perugia (h. 15)

Salernitana-Pescara (h. 15)

Venezia-Carpi (h. 15)

Benevento-Brescia (h. 16)

Livorno-Padova (h. 18)

Spezia-Lecce (h. 21)

riposa Cosenza