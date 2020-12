Lanna: “Prova di carattere, mancata un po’ di incisività”. Empoli nuova capolista. Risultati e classifica

“È stata una partita ben giocata, la squadra ha fatto molto bene, oltretutto, passando in svantaggio in questo modo, la gara si è posta su un giusto binario per la Salernitana. Invece dopo il gol siamo stati lucidi, concesso pochissimo, fatto un gran possesso palla, arrivati spesso davanti al portiere, ma forse ci è mancato un pizzico di incisività, un pizzico di cattiveria proprio sotto porta, ma si sono creati sempre grandissimi problemi. Per me è una partita molto ben giocata”, con queste parole, Salvatore Lanna, vice di mister Eugenio Corini, in panchina a dirigere i giallorossi al posto del tecnico bresciano, assente per essere risultato positivo al Covid, commenta la gara, terminata con un pari, il terzo consecutivo, che ha visto opposta la compagine salentina alla Salernitana di mister Castori.

“I ragazzi non hanno mai fatto mancare il grande carattere, ma per me hanno giocato anche un gran calcio, hanno sviluppato azioni su azioni, mosso la palla da una parte all’altra con qualità, l’unica cosa che dispiace, ripeto, è che negli ultimi 16 metri si sarebbe potuta fare qualche cosa in più e forse segnare il secondo gol. Comunque siamo contenti e soddisfatti perché abbiamo preparato bene l’incontro nonostante le difficoltà vissute nelle ultime ore con l’assenza del mister. Lui, però, ha fatto sentire la sua vicinanza anche in un momento così e per questo lo salutiamo e lo ringraziamo.

A livello emotivo l’assenza di Corini è stata importante, è chiaro che quando viene a mancare l’allenatore ci sia un momento di smarrimento, ma poi i ragazzi sono stati bravi, perché abbiamo una squadra matura, consapevole, con un grande senso di responsabilità e poi lo staff si è messo a disposizione. I calciatori hanno fatto una grande partita e questa è la dimostrazione che ci sono valori che vanno oltre l’aspetto tecnico.

Al termine della partita c’era un po’ di rammarico all’interno dello spogliatoio, il gruppo ha una grande voglia di vincere, sa che oggi è mancato poco per poterlo fare, oltretutto con una squadra forte, la capolista del torneo e che giocava in casa. Ma questo significa che ora bisognerà lavorare bene per preparare la sfida casalinga di sabato con il Pisa”.

Dopo la partita i giallorossi hanno pernottato in Campania e sono partiti questa mattina nel pomeriggio seduta di allenamento al “Via del Mare”.

Intanto, con il pareggio della Salernitana e la vittoria di misura sulla Cremonese, l’Empoli sale in vetta alla classifica. Per il Lecce quinto posto a pari merito con il Venezia. Risultati e classifica

La 12^ giornata

Reggina 1 – Venezia 2

Reggiana 1 – Frosinone 2

Ascoli 0 – Cosenza 3

Cittadella 3 – Vicenza 0

Empoli 1 – Cremonese 0

Monza 5 – Entella 0

Pisa 0 – Pescara 0

Pordenone 1 – Brescia 1

Salernitana 1 – Lecce

Spal 0 – Chievo 0

La classifica

Empoli 25, Salernitana 24, Frosinone 23, Spal 22, Venezia e Lecce 21, Monza e Cittadella*20, Chievo* 18, Reggiana*, Brescia, Pordenone e Pisa 14, Vicenza* e Cosenza 12, Reggina 10, Cremonese 9, Pescara 8, Ascoli 6, Entella 5.

(*una partita in meno)