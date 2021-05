Serie B, dopo la pausa si torna in campo. A Lecce arriva il Cittadella. Le probabili formazioni

Dopo lo slittamento dovuto alle partite non disputate a causa del focolaio Covid che ha colpito diverse squadre, è arrivato il tempo di scendere in campo per il 35° turno in Serie B.

In uno dei big match in programma, il Lecce di Eugenio Corini, in piena lotta per centrare la promozione diretta in A, affronta un Cittadella, bestia nera dei giallorossi nei vari precedenti, a caccia di un posto nei playoff.

I salentini, che sono attualmente secondi in classifica in virtù dei 61 punti messi in cascina, nella loro ultima uscita si sono imposti per 1-2 al “Romeo Menti” di Vicenza. Vittoria dal peso specifico enorme che ha consentito ai giallorossi di mantenere un punto di vantaggio sulla Salernitana terza.

Al “Via del Mare” arriva un Cittadella capace di impattare 1-1 in inferiorità numerica sul campo del Frosinone. La formazione guidata da Roberto Venturato, sesta a 50 punti, sogna il colpo esterno per blindare la zona spareggi.

Nel match d’andata al “Tombolato” le due squadre diedero spettacolo terminando con un pirotecnico 2-2 griffato dalle reti di Ogunseye, prontamente rimontata dalla doppietta di Coda. Nella ripresa il punto del definitivo 2-2 timbrato Tavernelli.

In casa Lecce, Corini può sorridere perché può contare su quasi tutto l’organico a disposizione dopo il rientro di capitan Mancosu. Tra i convocati anche Listkowski, ancora sulla via del recupero dall’infortunio al piede, che seguirà i suoi compagni dalla tribuna. Ciononostante il mister di Bagnolo Mella non dovrebbe cambiar pelle per il rush finale: solito 4-3-1-2 con Maggio, Lucioni, Meccariello e Gallo a disegnare la linea a quattro a protezione di Gabriel. Centrocampo con Hjulmand perno centrale, Majer mezzala di destra e Björkengren sul centro-sinistra. In attacco recuperato in extremis Pettinari che dovrebbe partire dalla panchina, non al meglio in settimana a causa di un problema al polpaccio, potrebbe quindi esserci spazio dall’inizio per Rodriguez (in pole su Stepinski) al fianco di Coda. Inoltre, per la terza volta in stagione, la formazione leccese scenderà in campo con la divisa storica di colore rosso, scelta per celebrare i 113 anni del calcio nel capoluogo e già utilizzata nei match disputati al Via del Mare con Chievo Verona e Salernitana.

Risposta “a specchio” per Venturato che affida il peso dell’attacco all’ex di turno Beretta e ad Ogunseye. Gargiulo tra le linee con Proia, Iori e Branca ad imbastire la mediana. In difesa torna dalla squalifica Donnarumma, sul versante opposto ci sarà Ghiringhelli, mentre Frare e Adorni sono chiamati ad erigere il muro difensivo davanti al portiere Kastrati.

Le probabili formazioni

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Majer, Hjulmand, Björkengren; Henderson; Rodriguez, Coda. All. Corini

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Proia, Iori, Branca; Gargiulo; Ogunseye, Beretta. All. Venturato

ARBITRO: Marco Serra della sezione di Torino.