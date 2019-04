Lecce-Cosenza 3-1, “settebello” Tabanelli e la doppietta di La Mantia issano i giallorossi in vetta

Dopo la gara di domenica sera vinta ai danni del Pescara, una partita interpretata in maniera quasi perfetta dai calciatori, neanche il tempo di gioire che i giallorossi sono scesi in campo tra le mura amiche dello stadio “Via del Mare”, nella sfida, valida per la 31ma giornata del torneo di Serie B, che li ha visti opposti al Cosenza allenato dall’ex Piero Braglia.

Per la terza volta consecutiva, capitan Mancosu e compagni, hanno l’occasione di migliorare la posizione in classifica, visto che, la capolista Brescia, impegnata ieri contro l’Hellas, è uscita dal “Bentegodi” con un solo punto. Una vittoria, quindi, garantirebbe ai ragazzi di Liverani di agganciare la “leonessa” in vetta e, sperando in un passo falso del Palermo a Pescara, porre una maggiore distanza tra sé e la formazione di Stellone.

In occasione della sfida contro i lupi calabresi, il tecnico romano si vede costretto a fare a meno di Meccariello squalificato sostituito al centro della difesa da Marino ma, finalmente, recupera Scavone presenta nella lista dei convocati. Per il resto, a parte Bovo ancora fermo ai box, sono tutti a disposizione. All’arrivo della distinta, però, c’è la sorpresa. Tachtsidis, apparso un po’ appannato nell’ultima sfida,non fa parte dello schieramento iniziale, al suo posto gioca Arrigoni a cui viene affidata, altresì, la fascia di capitano.

La formazione iniziale

Il Lecce, quindi,so schiera con un 4-3-1-2 con: Vigorito tra i pali; difesa composta da Calderoni, Lucioni, Marino e venuti; Tabanelli, Arrigoni e Petricione in mediana; Mancosu a sostegno del tandem d’attacco La Mantia-Falco.

Il primo tempo

Pronti via la gara si mette malissimo per il Lecce. Trascorrono soli 80 secondi che il Cosenza è in vantaggio. Lucioni perde palla ai danni di Legittimo, l’ex giallorosso passa palla a Embalo che triangola con Tutino, passaggio smarcate per Garritano chje solo davanti a Vigorito deposita in rete.

Settebello Tabanelli

Trascorrono solo tre minuti e i salentini giungono al pareggio. Momber La Mantia prende palla all’interno dell’area e passa la sfera a Tabanelli che presa la mira scocca un rasoterra dal limite che supera Perina. Per il centrocampista romagnolo è il settimo gol in campionato.

Al decimo il tiro di Mungo in equilibrio precario termina alto. Al 18mo il colpo dio testa di La Mantia su cross Falco termina tra le braccia del portiere dei calabresi. Al 28mo il tiro di Embalo termina di pochissimo alto. Al 32mo salentini vicinissimi al gol del vantaggio. Traversone di Calderoni e perfetto stacco di testa di Falco, la sfera, però, termina di pochissimi centimetri a lato. Al 39mo il tiro a giro di Venuti termina alto.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con gli stessi ventidue della prima frazione.

All’ottavo il tiro dal limite di Venuti termina alle stelle. Al decimo il rasoterra da fuori di Garritano viene abbrancato in presa da Vigorito. Al 12mo il tiro a giro di Arrigoni finisce fuori.

Segna sempre il bomber

Al 15 arriva il gol del vantaggio del Lecce. Tabanelli recupara palla e passa a Mancosu, il fantasista sardo passa a Falco sulla fascia, il talentino di Pulsano crossa con il contagiri per La Mantia che con un perfetto inserimento di testa trafigge Perina.

La doppietta della punta romana

Al 19mo il terzo gol per i giallorossi. Serpentina in area di Mancosu che, giunto sulla linea di fondo, crossa rasoterra per La Mantia che a porta vuota trafigge l’estremo difensore rossoblu per la sua personale doppietta.

Dopo lo spavento iniziale, a cui ha posto rimedio subito Tabanelli i giallorossi, dopo aver sofferto nel primo tempo, nella ripresa sono scesi in campo con un piglio diverso mettendo alle strette prima e abbattendo poi, lo schieramento ultradifensivo tipico di Piero Braglia (leggi QUI le pagelle dei giallorossi). Con questa vittoria la compagine di mister Fabio Liverani conquista la terza vittoria di fila e sfrutta come meglio non si sarebbe potuto fare il trittico di gare interne a sua disposizione. Con questi tre punti, inoltre, capitan Mancosu e compagni si portano in vetta alla classifica in coabitazione con il Brescia che dovrà, però, affrontare il Lecce in trasferta. Domenica si torna nuovamente sul terreno di gioco nella sfida contro la Cremonese.

Tabellini

U.S. Lecce: Vigorito, Petriccione, Arrigoni (Cap.) (13 st Tachtsidis), Mancosu, Marino, La Mantia (28 st Palombi), Falco (35 st Majer), Tabanelli, Venuti, Lucioni, Calderoni. A disp: Bleve, Riccardi, Di Matteo, Cosenza, Tachtsidis, Tumminello, Haye, Palombi, Saraniti, Felici, Pierno, Majer. Allenatore: Liverani

Cosenza Calcio: Perina, Dermaku (Cap.), Capela, Mungo, Embalo (13 st Maniero), D’Orazio, Legittimo, Bruccini, Garritano (17 st Palmiero), Tutino (30 st Baez), Bittante. A disp: Quintiero, Saracco, Palmiero, Schetino, Sciaudone, Maniero, Trovato, Hristov, Baez. Allenatore: Braglia

Arbitro: Francesco Guccini di Albano Laziale Assistenti: Pietro Dei Giudici di Latina e Fabio Schirru di Nichelino IV Ufficiale: Matteo Marchetti di Ostia Lido

Marcatori: 2 pt Garritano (C) 5 pt Tabanelli (L) 15 st 19 st La Mantia (L)

Note: spettatori 11.785 incasso 119.358,01 angoli 4-3 per il Lecce recupero 4 st