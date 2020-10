Lecce-Cremonese, la vigilia. Corini: “Tachtsidis della partita è disponibile e motivato”

Sarà della partita anche Tachtsidis, domani, nella sfida che i giallorossi disputeranno allo stadio “Via del Mare” e che li vedrà opposti alla Cremonese, a qualche giorno di distanza dalla sconfitta rimediata in quel di Brescia.

Ad annunciare la sua presenza mister Corini in persona nella consueta conferenza stampa che precede la partita. Le frizioni delle ultime settimane, quindi, sembrano essere state ricucite del tutto, anche se, l’allenatore non ha fatto intendere se per lui ci sarà una maglia da titolare o entrerà a partita in corso.

Ancora fermo, invece, capitan Mancosu, a causa di problemi fisici, ma si spera di recuperarlo il prima possibile.

“Domani ci sarà Tachtsidis, i passaggi sono stati fatti tutti, c’è sempre stata la mano tesa nei suoi riguardi, è tornato disponibile e motivato ed è importante perché si tratta di un giocatore fondamentale, anche se ancora gli manca qualche minuto nelle gambe, Mancosu, invece, sta recuperando e potrebbe essere disponibile per Cosenza”, ha affermato il tecnico

“La cosa importante di questa fase è che stiamo recuperiamo tanti giocatori e ciò mi consente di alzare il livello qualitativo in allenamento”.

Il modulo

“Falco nella gara di Brescia ha fatto anche il trequartista questo modulo è un’opzione sulla quale stiamo lavorando, potrei anche utilizzare un sistema differente. Oggi ci stiamo allenando, ma domani mattina svolgeremo una piccola rifinitura è lì deciderò se eventualmente ci sarà anche una staffetta per quel che riguarda la prima punta”

La Cremonese

“Giocheremo contro una compagine solida, che ha ottime qualità fisiche e tecniche, ma voglio ribadire il concetto che quello che stiamo disputando è un Campionato di Serie B di altissimo livello”.

La gara di Brescia

“Siamo consapevoli che a Brescia ci è venuta a mancare qualcosa nei momenti importanti. Nel primo tempo, a parte il gol, non hanno mai tirato in porta e lo stesso è accaduto nei primi venti minuti. Abbiamo preso due marcature da rimessa laterale quando eravamo piazzati, su situazioni evitabili e sulle quali andremo a lavorare. La squadra è generosa, ma deve saper gestire meglio alcuni momenti. Speriamo ce ne siano poche durante il torneo, ma le sberle permettono di approfondire ciò su cui ci dobbiamo perfezionare.

Siamo a un buon punto per quel che riguarda il pressing, la linea è abbastanza alta e non soffriamo sugli attacchi degli avversari, bisogna perfezionare la penultima fase, quella che con maggiore lucidità porta a concludere l’azione nel migliore dei modi.

Dal punto dell’impatto fisico possiamo competere con tutti e il peso specifico di giocatori come Tachtsidis o Mancosu può fare la differenza”

Oggi il primo turno infrasettimanale

Lecce-Cremonese sarà il posticipo della quarta giornata di campionato che oggi vedrà in scena il primo turno infrasettimanale della stagione. Scorpacciata di match questa sera, tutti in programma alle ore 21, con un occhio alle capoliste Cittadella, Salernitana ed Empoli, impegnate rispettivamente contro Pordenone, Vicenza e Spal. Da non perdere nemmeno l’incrocio tra Chievo e Brescia e il derby calabrese.

Di seguito il programma completo della 4^ giornata:

Ascoli-Reggiana (h.21)

Chievo-Brescia (h.21)

Cittadella-Pordenone (h.21)

Empoli-Spal (h.21)

Frosinone-Entella (h.21)

Vicenza-Salernitana (h.21)

Pisa-Monza (h.21)

Reggina-Cosenza (h.21)

Venezia-Pescara (h.21)

Lecce-Cremonese (dom. h. 19)

La classifica

Cittadella, Salernitana ed Empoli 7, Frosinone 6, Reggina 5, Reggiana, Brescia, Chievo, Lecce e Venezia 4, Spal, Pordenone e Cosenza 3, Monza*, Cremonese, Entella e Pisa 2, Vicenza*, Pescara e Ascoli 1.