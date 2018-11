E’ tutto pronto in casa Lecce per ritornare in campo. Il turno di sosta della scorsa settimana ha permesso alla comitiva giallorossa di preparare al meglio la sfida di domani sera contro la Cremonese, riuscendo a recuperare qualche elemento acciaccato e permettendo a un paio di elementi di tirare il fiato dopo un ciclo di gare ravvicinate.

Stamane Lepore e soci hanno svolto l’allenamento di rifinitura allo stadio “Via del Mare”, al quale ha preso parte tutta la rosa (Riccardi incluso), con le sole eccezioni di Stefano Pettinari e Andrea Tabanelli: il centrocampista tra i più sorprendenti di questa prima parte di campionato nel pomeriggio di ieri è stato raggiunto da un fastidio alla schiena il quale ora mette a repentaglio la sua presenza contro i lombardi.

A fare il punto ci ha pensato, come di consueto, mister Fabio Liverani il quale è chiamato a sfatare il tabù della sosta: nelle due precedenti sfide post-stop, infatti, il Lecce ha incassato altrettante sconfitte (Ascoli e Palermo). Contro la ‘Cremo’ è obbligatorio non ripetere gli stessi errori.

“A prescindere dal fatto che abbia la miglior difesa del campionato, domani affronteremo una squadra forte nel suo complesso, che, a mio avviso, potrà arrivare tra le prime 4/5 del torneo”, ha dichiarato l’allenatore giallorosso nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara.

“Da parte nostra giocheremo a viso aperto, come fatto con le altre squadre che abbiamo affrontato.

La sosta? Serve per far rifiatare alcuni giocatori, in generale a questo punto del campionato credo possa essere d’aiuto a tutti. Oramai a novembre le squadre hanno trovato il ritmo e non credo che una settimana di stop possa farlo perdere. Siamo in un buon momento sia fisico che mentale.

Domani con la Cremonese sarà una gara molto tirata.”

I convocati

Intanto sono 26 i convocati dal tecnico romano per la sfida contro la compagine di Rastelli, tra loro anche Bovo e Tabanelli. Questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 3. Di Matteo 4. Petriccione 5. Cosenza 6. Arrigoni 8. Mancosu 10. Lepore 11. Torromino 13. Haye 14. Palombi 15. Marino 16. Meccariello 18. Dubickas 19. La Mantia 20. Falco 21. Tsonev 22. Vigorito 23. Tabanelli 24. Venuti 25 Lucioni 27. Calderoni 28. Fiamozzi 29. Armellino 30. Scavone 31. Bovo 32. Milli.