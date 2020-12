Lecce-Frosinone 2-2, i giallorossi la ribaltano ma allo scadere arriva la beffa

Dopo il pareggio sofferto di sabato scorso contro il Venezia, una gara nella quale i giallorossi sono apparsi un po’ sottotono rispetto alle prestazioni precedenti, fallendo così l’obiettivo di vincere il quinto incontro consecutivo, questo pomeriggio gli uomini di mister Corini sono scesi in campo nella sfida che li ha visti opposti al Frosinone di mister Alessandro Nesta, diretti concorrenti dei salentini nella corsa alla promozione nel massimo torneo.

Attualmente la compagine frusinate occupa la stessa posizione in classifica di capitan Mancosu e compagni, con 19 punti, è reduce da due vittorie consecutive e, certamente, al “Via del Mare” cercheranno di prolungare la striscia positiva.

In occasione della sfida contro i ciociari, dopo un po’ di apprensione, il tecnico bresciano può contare su entrambi gli esterni di difesa titolari, Canderoni e Adjapong, recuperati in extremis dopo una settimana per loro un po’ travagliata, anche se, sceglie di non rischiare il terzino sinistro dall’inizio, dando nuovamente fiducia a Zuta. Per il resto, cambio anche in mezzo al reparto arretrato, con Dermaku che prende il posto di Meccariello e Majer a centrocampo al posto di Henderson; la formazione, infine, vede gli stessi calciatori visti in campo contro i lagunari.

La formazione inziale

Il Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-1-2 con Grabiel in porta; difesa composta da Adjapong, Lucioni, Dermaku e Zuta; Paganini, Tachtsidis ed Majer in mediana; Mancosu a sostegno del tandem d’attacco Coda-Stepinski.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è a opera dei ciociari con Parzyszek, dopo appena due minuti, parato facilmente da Gabriel.

Al non il tiro da trenta metri di Tachtsidis termina alto.

Ciociari in vantaggio

Al 15mo il Frosinone passa in vantaggio. Ripartenza dei ciociari Novakovich entra in area e Adjapong, nonostante il calciatore frusinate non avesse il pallone tra i piedi, lo atterra. Per il sig. Ghersini, a due passi dall’azione, è rigore e ammonizione. Sul dischetto si presenta Parzyszek che trasforma.

Al 23mo il colpo di testa di Coda su cross del capitano termina di poco a lato. Al 26mo Frosinone a un passo dal raddoppio. Cross di Noivakovich e tiro al volo di Salvi su cui Gabriel compie un miracolo respingendo. Al 28mo la botta in area del solito Novakovich finisce di poco fuori. Al 33mo il colpo di testa di Parzyszek viene abbrancato in presa dal numero 21 dei salentini. Al 39mo primo cambio per il Lecce, Fuori Lucioni infortunato e dentro Meccariello. Al 42mo una nuova inzuccata di Parzyszek va alta.

Adjapong croce e delizia

Al 43mo arriva il pari dei salentini. Azione insistita di Mancosu che crossa per Adjapong, l’esterno modenese la stoppa di Petto, si libera del diretto marcatore e tira in semirovesciata con la sfera che finisce dove Bardi non può arrivare.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue che hanno concluso la prima frazione. Al la sesto la punizione dal limite di Salvi va a infrangersi contro la barriera giallorossa. Al 10mo il tiro a giro dal limite di Adjapong finisce di poco a lato.

Il capitano ci crede

Al 15mo arriva il vantaggio dei salentini. Retropassaggio per Bardi che con il pallone tra i piedi perde tempo, Mancosu ci crede, entra in scivolata sull’estremo difensore, gli ruba la sfera, si rialza e a porta vuota deposita in gol.

Al 19mo il tiro di Falco viene deviato in corner da un difensore. Al 23mo Kastanos ci prova da fuori, ma la botta viene deviata con la schiena da Meccariello. al 34mo Frosinone vicino al pareggio. Corner dei ciociari, Meccariello si perde Novakovich che colpisce indisturbato di testa con Gabriel che compie il secondo miracolo di giornata.

Pareggio Frusinate

Al 45mo arriva il pari della formazione di Nesta. tiro sporco di Brighenti, Novakovich anticipa Meccariello, controlla e deposita alle spalle di Gabriel.

Al terzo minuto di recupero Bardi compie un autentico miracolo sul tiro a botta sicura di Mancosu.

Un grandissimo rammarico quello dei giallorossi, che all’ultimo minuto del tempo regolamentare vengono raggiunti sul pari dai ragazzi di Nesta. Un pari giusto per quello che si è visto in campo, ma è naturale che, arrivati a pochi metri dal traguardo della vittoria, il risultato lasci l’amaro in bocca, anche perchè la marcatura del pari è sembrata in fuorigioco (leggi QUI le pagelle). Sfortunati questi due turni consecutivi in casa: su sei punti a disposizione, infatti, i salentini ne hanno racimolati la miseria di due allontanandosi un po’ dalla vetta. Martedì, nell’infrasettimanle si torna in campo nella sfida contro la capolista Salernitana.

Tabellini

U.S. Lecce: 21 Gabriel, 5 Lucioni (39 pt Meccariello), 7 Paganini (10 st Henderson), 8 Mancosu (C), 9 Coda, 11 Adjapong, 14 Stepinski (10 st Falco), 17 Dermaku (25 st Calderoni), 24 Zuta, 24 Majer (25 st Listkowski), 77 Tachtsidis. A disposizione: 1 Bleve, 22 Vigorito, 6 Meccariello, 10 Falco, 13 Rossettini, 15 Monterisi, 19 Listkowski, 20 Pettinari, 23 Bjorkengren, 27 Calderoni, 34 Maselli, 53 Henderson. Allenatore: E. Corini

Frosinone Calcio: 22 Bardi, 2 Salvi (28 st Beghetto), 4 Curado, 7 Rohden, 8 Maiello (40 st Tabanelli), 18 Novakovich, 23 Brighenti (C), 25 Szyminski, 30 Parzyszek (28 Tribuzzi), 37 Kastanos (34 Carraro), 93 Zampano. A disposizione: 1 Icaobucci, 12 Marcianò, 5 Gori, 11 Boloca, 13 Beghetto, 17 Carraro, 19 Tribuzzi, 21 Tabanelli, 24 Vitale, 28 Ciano, 35 Giordani. Allenatore: A. Nesta

Arbitro: Ghersini di Genova; Assistenti: Rocca-Miele; IV Ufficiale: Paterna

Marcatori: 15 pt Parzyszek (F) 44 pt Adjapong (L) 15 st Mancous (L) 45 st Novakovich

Note: prima dell’inizio della gara si è osservato un minuto di silenzio in memoria di Paolo Rossi ammoniti 14 pt Adjapong (L) 5 st Meccariello (L) 13 st Maiello (F) 37 st Listkowski 43 st Novakovich. 45+4 st Tachtsidis angoli 8-5 per il Lecce recupero 1 pt 2 st.