Lecce-Padova 3-2, per Natale i giallorossi mettono sotto l’albero il secondo posto

Certo, non aver espulso nei primi minuti del primo tempo Tonali, reo di due falli consecutivi da giallo, forse, ha penalizzato i giallorossi, ma a parte questo non si può non affermare che i ragazzi di Liverani nella sfida di domenica scorsa contro il Brescia non abbiano meritato di perdere. Troppo arrendevoli dopo essere passati in vantaggio, con una difesa totalmente alla mercé degli avversari e forse anche un po’ stanchi, visto che capitan Lepore e compagni non sono quasi mai riusciti a ripartire e che questa, sommando quella con il Perugia, è stata la seconda apparizione nella quale si è registrato un passo indietro sotto il profilo del gioco.

A ogni modo, questo pomeriggio, la formazione salentina, ha avuto l’immediata possibilità di riscattarsi nella sfida che l’ha vista opposta al Padova – compagine che occupa la penultima posizione in classifica – tornare alla vittoria e, soprattutto, chiudere un 2018 casalingo che ha regalato tante, ma tante soddisfazioni.

In occasione della sfida con la squadra veneta, il tecnico romano ritrova si vede costretto a fare a meno di bomber La Mantia colpito da un improvviso attacco influenzale, ma ritrova i terzini Venuti e Calderoni che partono entrambi dall’inzio, mentre, al centro della linea difensiva, c’è Petriccione a fare coppia con Lucioni. Invece, per quel che riguarda centrocampo e attacco non c’è alcuna novità rispetto alla gara di domenica scorsa, tranne la sostituzione forzata di La Mantia con Palombi.

Lo schieramento iniziale

I giallorossi, quindi, scendono in campo con il consueto 4-3-1-2 con: Vigorito tra i pali; difesa composta da Venuti, Lucioni; Meccariello e Calderoni; Armellino, Petriccione e Scavone in mediana; Mancosu a sostegno del tandem d’attacco Palombi-Falco.

Primo tempo

Dopo i primi dieci minuti di gioco in cui non si sono registrate azioni degne di nota con le due squadre attente più che altro a studiarsi piuttosto che a giocare i giallorossi passano in vantaggio

Scavone a segno

Calcio d’angolo con il contagiri di Petriccione e preciso inserimento del centrocampista di proprietà Parma che di testa trafigge Merelli.

Al 19mo tiro-cross di Mancosu viene abbrancato in presa dall’estremo difensore Patavino.

Armellino torna al gol

Al 28mo i giallorossi raddoppiano. Armellino prende palla nei pressi dell’area di rigore e dopo aver saltato un paio di avversari, una volta giunto al limite, con chirurgico un piatto sinistro, mette la sfera dove Merelli non può proprio arrivare. Per la mezz’ala campana è il ritorno al gol dopo quello del 29 aprile che sancì la promozione in B degli uomini di Liverani.

Al 34mo il colpo di testa di Pinzi termina a lato. Al 42mo pericolo per il Lecce con il tiro a giro dal limite di Bonazzoli, deviato in corner da Vigorito. Una manciata di secondi dopo il tiro dall’interno dell’area sempre di Bonazzoli termina a lato. Nel corso dell’unico minuto di recupero del primo tempo la punizione dal limite di Mancosu viene deviata in corner dalla barriera.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con gli stessi ventidue della prima frazione.

Il primo tiro del secondo tempo è del Padova con il piatto al volo di Bonazzoli abbrancato in presa senza problemi da Vigorito. Il 27 patavino ci riprova al terzo da fuori, ma la sfera termina a lato. Al quinto la botta da fuori di Armellino termina sopra il montante. Al 14mo il rasoterra di Palombi viene parato dal portiere veneto. Al 17mo il tiro a giro di Falco fa la barba al palo. Al 21mo Falco da ottima posizione spara sul portiere patavino.

Il Padova accorcia su rigore

Al 23mo contrasto in area tra Meccariello e Broh, il calciatore parmigiano termina a terra e per il sig. Volpi è calcio di Rigore. Sul dischetto si presenta Capello che con un rasoterra spiazza Vigorito.

Al 24mo Padova vicinissimo al pareggio con la botta dal limte di Capello deviata in corner dall’estremo difensore giallorosso.

Giallorossi nuovamente a due gol di distanza

Al 26mo Lucioni riporta i giallorossi a due gol di vantaggio. Corner per i salentini, Petriccione passa a Calderoni che crossa, la sfera è intercettada da Lucioni che di piatto deposita in gol.

Al 35mo la botta da fuori di Palombi termina alle stelle. Al 43mo il tiro di Haye termina alto.

Secondo penalty per il Padova

al secondo minuto di recupero contrasto in area giallorossa tra Lucioni , per il sig. Volpi è nuovamente penalty. Al tiro si presenta Bonazzoli che con un potente rasoterra trafigge Vigorito.

Riscatto doveva essere e riscatto è stato. Gli uomini di mister Liverani si congedano dal proprio pubblico con una vittoria netta, senza mai soffrire e dimostrando buonissime trame di gioco (QUI le pagelle dei giallorossi). Adesso i giallorossi osserveranno il turno di riposo, si torna in campo all’antivigilia di capodanno con la sfida in trasferta in quel di La Spezia.

Tabellini

U.S. Lecce: 22 Vigorito, 4 Petriccione, 8 Mancosu (Cap) (30 st Haye), 14 Palombi, 16 Meccariello, 20 Falco, 24 Venuti (15 st Lepore); 25 Lucioni, 27 Calderoni, 29 Armellino, 30 Scavone (37 st Bovo) A disp: 1 Bleve, 5 Cosenza, 6 Arrigoni; 10 Lepore, 11 Torromino, 13 Haye, 15 Marino, 18 Dubickas; 21 Tsonev, 28 Fiamozzi, 31 Bovo. Allenatore: Liverani

A.C. Padova: 22 Merelli, 3 Contessa, 4 Serena (43 st Marcandella), 5 Trevisan (cap.), 6 Ceccaroni, 11 Pinzi (15 st Broh), 13 Capelli, 18 Mazzocco (28 st Pulzetti), 27 Bonazzoli, 28 Capello, 33 Salviato. A disp.: 1 Perisan, 12 Favaro, 7 Pulzetti, 8 Minesso, 14 Zambataro, 15 Broh, 21 Marcandella, 25 Berlinghieri, 26 Cisco, 29 Vogliacco, 34 Chinellato, 38 Clemenza. Allenatore: Foscarini

Arbitro: Volpi di Arezzo

Assistenti: Raspollini-Mokhtar

IV Uomo: Camplone

Marcatori: 10 pt Scavone (L), 28 pt Armellino (L), 23 st Capello (P) (R) 28 st Lucioni (L) 45+2 Bonazzoli (P) (R)

Note: ammoniti 41 pt Trevisan (P) 19 st Scavone (L) 45+2 Lucioni (L)spettatori 12.112 incasso 131.943,34 angoli 3-3 recupero 1 pt 4 st.