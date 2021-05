Corini, “Non molleremo di un centimetro fino alla fine. Mancosu ragazzo straordinario”. I convocati

“La sconfitta ha determinato che non saremo più artefici del nostro destino, ma adesso dobbiamo vincere queste ultime due partite e poi guardare gli avversari. Se avessimo vinto le nostre gare adesso ci potremmo permettere il lusso di non guardare. Da questo punto di vista è cambiata l’inerzia, ma come ho detto sempre, finché la matematica ci permette di inseguire il sogno, dobbiamo continuare a farlo e non molleremo di un centimetro fino alla fine”, a 180 minuti dal termine della stagione regolare del Campionato di Serie B, con i giallorossi che perdendo tre delle ultime quattro partite hanno ridotto a poche le speranze per una promozione diretta al massimo torneo, sono queste le parole di mister Eugenio Corini alla vigilia della partita che vedrà opposti capitan Mancosu e compagni alla Reggina.

“Il gesto di Marco Mancosu è stato coraggioso, è un ragazzo straordinario dai grandi valori umani. Ha raccontato un periodo della sua vita nel quale ha sofferto e in cui i suoi affetti gli sono stati vicini. Noi, intendo il mio staff, i suoi compagni e tutte le componenti della società, nel nostro piccolo abbiamo cercato di farlo rispettando il suo momento, lui ha avuto una forza straordinaria e ha, ripeto, dimostrato un grande valore umano, oltre ad essere il calciatore straordinario che conoscete meglio di me visto che sono alcuni anni che lo ammirate con indosso la maglia del Lecce. Il suo atto fa capire quello che cerco sempre di spiegare: le battaglie nella vita sono tante e bisogna avere la forza e il coraggio di affrontarle e il suo è un esempio straordinario, gli siamo stati vicini, ma è lui che traina noi e il suo spirito lo porteremo in campo nella sfida di domani.

La Reggina con Baroni ha fatto un percorso straordinario, ha giocato un girone di ritorno importante che ha conquistato i nostri stessi punti, gioca un 4-2-3-1 di sistema base, a volte lo forza con la doppia punta, ha attaccanti importanti, esterni veloci e tecnici, sotto-punte che possono essere punte, un centrocampo di qualità, una linea difensiva accorta e aggressiva. Hanno un’identità precisa e l’hanno dimostrato nella continuità che hanno avuto nel ritorno.

Yalcin è un ragazzo di talento, ma purtroppo non ho avuto modo di vederlo bene, ma è un elemento importante; Rodriguez ha quelle attitudini più simili a Pettinari e Stepinski me ne dà delle altre e devo fargli i complimenti perché secondo me a Monza ha giocato una partita di livello, nonostante fosse tanto tempo che non scendesse in campo dall’inizio, ho attaccanti di valore e cercherò di scegliere la coppia migliore.

Il doppio play? Cercherò di prediligere lo schema più giusto in funzione del reparto offensivo della Reggina che molto spesso riesce a tenere quattro giocatori alti, ribaltando il fronte velocemente e allungano gli avversari. Deciderò per un rombo di centrocampo che mi permetterà di avere passo, energia e qualità nella proposta di gioco.

Alcuni giocatori hanno dovuto recuperare la forma perché venivano da infortuni. La gara con il Cittadella è stata giocata 10/12 giorni dopo quella di Vicenza, ho comunque effettuato alcune rotazioni, con il Monza ho cambiato 3 giocatori su 11 ed è una percentuale importante e ho fatto le valutazioni sia tra una partita e l’altra che a gara in corso.

Credo fermamente che faremo il massimo per battere la Reggina che è il presupposto fondamentale e la nostra totale concentrazione è per quello. Ritengo che i campionati siano aperti finché la matematica non dice che una squadra è stata promossa, ci sono due partite da giocare, sei punti sono tanti, siamo al pari con il Monza anche se lo scontro diretto li avvantaggia, ma se dovessimo arrivare a pari punti con la Salernitana saremmo noi in vantaggio. Ci credo fermamente e fintantoché non sarà finita spingeremo al massimo fino all’ultimo secondo”.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 23 giocatori per l’incontro di domani. Torna Majer che ha scontato il turno di squalifica, mentre è sempre assente Calderoni, questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 2. Maggio 4. Pisacane 5. Lucioni 6. Meccariello 7. Paganini 8. Mancosu 9. Coda 10. Yalçin 14. Stepinski 16. Nikolov 17. Dermaku 19. Listowski 21. Gabriel 22. Vigorito 23. Björkengren 24. Zuta 25. Gallo 37. Majer 42. Hjulmand 53. Henderson 77. Tachtsidis 99. Rodriguez.