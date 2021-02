Corini: “In noi scattata la scintilla, siamo migliorati ma bisogna continuare così”. I convocati per Pescara

Non ci saranno i lungodegenti Adjapong; Calderoni; Dermaku; Listkowski; Monterisi e a loro si sono aggiunti all’ultimo minuto Nikolv, Pisacane, per lui affaticamento e Vigorito, per un problema al ginocchio, per il resto, sono tutti disponibili per la gara contro il Pescara di domani, dove, i giallorossi, cercheranno di inanellare la terza vittoria di fila.

“Durante la rifinitura di oggi abbiamo dovuto valutare le condizioni di alcuni ragazzi e vi annuncio che domani, oltre ai soliti indisponibili, mancheranno Nikolov, Piacane e Vigorito, per il resto sono tutti a disposizione. Siamo un po’ corti a centrocampo, ma ho già dato la formazione ai calciatori e non ve la dico per evitare di dare vantaggi agli avversari. Ho lavorato sia sull’undici da schierare domani che in prospettiva per la sfida di martedì contro la Virtus Entella”, sono queste le parole di mister Eugenio Corini alla vigilia della partita in terra abruzzese che vedrà domani la compagine salentina scendere in campo contro il Pescara che, attualmente, occupa la penultima posizione in classifica.

“Mancosu è pienamente recuperato, così come Tachtsidis che lunedì ha svolto l’ultimo differenziato e poi si è aggregato al gruppo. per quel che riguarda altri calciatori che ultimamente non hanno giocato, come a esempio Stepinski e Zuta, ho sempre detto che sono tutti titolari e importanti anche quando subentrano nel momento in cui mancano tre o quattro minuti alla fine della gara. A ogni modo in questo periodo ho dovuto fare le scelte tenendo conto del calendario, ma anche per loro ci saranno occasioni per mettersi in mostra.

Penso che il presupposto mentale in qualsiasi sport sia fondamentale, la capacità di un allenatore, poi, deve essere quello di far capire il momento, fare uscire da una difficoltà o cavalcare un istante importante, se si vince una partita, poi, ci si deve preparare per vincere l’altra, ma è sempre importante l’equilibrio.

La vittoria è sempre un grande risultato, cercheremo di raggiungerla a ogni incontro per dare un impulso anche alla promozione diretta a cui credo ancora.

Paganini sta lavorando da laterale di destra basso, l’idea è quella di alimentare questo percorso, ma in caso di bisogno si può adattare a centrocampo

Le cose da migliorare ci sono sempre, ma abbiamo l’idea di essere riusciti a consolidare alcuni dettagli, ho visto miglioramento, ma bisogna irrobustirlo e vedo tanta predisposizione a farlo. Penso sia scattata una scintilla, soprattutto dal punto di vista della coesione, che può portarci a fare buone cose”.

I convocati

Il tecnico bresciano ha convocato 22 giocatori per la gara di domani, questa la lista con i numeri di maglia: 1. Bleve 2. Maggio 5. Lucioni 6. Meccariello 7. Paganini 8. Mancosu 9. Coda 10. Yalçin 14. Stepinski 20. Pettinari 21. Gabriel 23. Björkengren 24. Zuta 25. Gallo 30. Borbei 34. Maselli 37. Majer 42. Hjulmand 53. Henderson 75. Felici 77. Tachtsidis 99. Rodriguez.