Corini, “Pisa squadra di valore. Sentiamo sempre la presenza dei tifosi”. I convocati

“Ieri si è fatto un lavoro di scarico per chi ha giocato e un leggero carico per chi non ha preso parte alla gara o per chi ha preso parte alla partita solo qualche minuto. Oggi c’è stata una seduta regolare nella quale ho visto i ragazzi bene anche da un punto di vista fisico. Le vittorie hanno il dono di far smaltire più velocemente anche la fatica. Ripeto ciò che ho detto dopo la partita contro la Salernitana: vedo una squadra concentrata, motivata e pronta per andare ad affrontare una compagine di valore e siamo consapevoli che lo sia, visto che all’andata perdemmo, meritatamente e conosciamo le insidie che può portare il Pisa, visto anche lo score casalingo, visto che tra le mura amiche ha vinto cinque volte, pareggiato nove e perso una sola. Un gruppo che lo scorso anno si è salvato bene e in questo ha l’obiettivo di conquistare i Play Off. Tutto ciò certifica il buon lavoro di crescita di D’Angelo e sappiamo di dover affrontare un avversario di qualità che ci creerà sicuramente difficoltà”, sono queste le parole di mister Eugenio Corini alla vigilia della sfida che domani pomeriggio – a poco più di 48 ore dal bellissimo successo contro la Salernitana – vedrà i giallorossi opposti al Pisa in una partita che, se vinta, potrebbe rafforzare ulteriormente la possibilità di promozione diretta in Serie A della compagine salentina.

“Dal punto di vista mentale questo è un momento fondamentale, un momento accompagnato da un’ottima condizione atletica. La squadra è fresca, motivata e affrontiamo questa partita e le rimanenti con queste caratteristiche. Siamo pronti giocare con il Pisa nella migliore maniera possibile.

Sarebbe stato straordinario avere a fianco i nostri tifosi per tutta la stagione, quando hanno potuto ci hanno sempre fatto sentire il loro sostegno e questo lo abbiamo apprezzato veramente tanto, ci hanno fatto capire l’importanza della maglia che vestiamo e quello che, giustamente, vogliono da noi. In queste ultime sette gare mi sarebbe piaciuto averli a nostro fianco e tifare. Questo, purtroppo, non è possibile e questa situazione coinvolge tutti noi nella vita sociale e in quello che riguarda quella parte che riguarda l’evasione, lo stadio, i cinema i teatri. Dobbiamo tenere duro e sperare che presto questa pandemia ci abbandoni facendo sì di migliorare la nostra vita che prima era sicuramente alta, perché il senso di libertà lo abbiamo vissuto nell’ultimo anno in maniera diversa e speriamo di tornare a una normalità. A ogni modo sentiamo sempre la presenza di supporter e cerchiamo in ogni modo di renderli orgogliosi di noi.

La coesistenza tra Hjulmand e Tachtisidis non è lontana dal mio concetto di calcio e hanno già giocato insieme e può accadere in futuro. In questo momento per quel che riguarda gli interni di centrocampo ho un’idea che i calciatori stanno sviluppando bene e di conseguenza, a seconda degli eventi e dell’evolversi della partita scelgo i vertici del centrocampo, ma sono consapevole di avere due risorse che possono coesistere o iniziare una partita insieme.

Non temo rilassamenti e abbiamo sempre affrontare le sfide preparandole per vincere e poi guardando la classifica, adesso, poi, abbiamo la fortuna di poter pensare esclusivamente a noi e sappiamo che il lavoro è ancora lungo, perché, con 21 punti a disposizione e solo quattro di vantaggio, non abbiamo la sicurezza di essere promossi direttamente, ma abbiamo tutti i presupposti per farlo e dobbiamo fare ancora molto.

I convocati

Intanto sono 24 giocatori convocati per la trasferta di Pisa in programma domani. Questa la lista con i numeri di maglia: 1. Bleve 2. Maggio 4. Pisacane 5. Lucioni 6. Meccariello 7. Paganini 9. Coda 10. Yalçin 14. Stepinski 16. Nikolov 17. Dermaku 20. Pettinari 21. Gabriel 22. Vigorito 23. Björkengren 24. Zuta 25. Gallo 27. Calderoni 34. Maselli 37. Majer 42. Hjulmand 53. Henderson 77. Tachtsidis 99. Rodriguez.