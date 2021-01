Reggina-Lecce 0-1, i giallorossi ricominciano con una vittoria. Decidono il tacco di Stepinski e il penalty parato da Gabriel

Dopo la gara pareggiata contro il Monza, dove, a farla da padrona per entrambe le compagini è stata la stanchezza che in 90 minuti di gioco più recupero ha fatto sì che non si producessero azioni degne di nota, questo pomeriggio, i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Granillo”, nella sfida che li ha visti opposti alla Reggina.

Sperando che la meritata pausa abbia tolto dalle gambe quella pesantezza palesata negli ultimi incontri, i salentini si presentano con non pochi problemi, in tutte le zone del campo.

In difesa Adjapong e Calderoni non sono al meglio, la mediana si vede privata di Paganini e Majer e il reparto avanzato, infine, è costretto a fare a meno di Rodriguez, Falco e Pettinari.

Contro gli uomini di Baroni, quindi, mister Eugenio Corini ha gli uomini contati e se in mezzo alla difesa torna Lucioni dopo aver scontato il turno di squalifica, sulla corsia destra Adjapong ha stretto i denti, a centrocampo, poi, confermati Henderson e Tachtsidis c’è Bjorkengren, mentre in attacco le scelte sono le stesse delle precedenti uscite.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera quindi con il consueto 4-3-1-2 con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Adjapong, Lucioni, Dermaku e Zuta; linea mediana con Henderson, Tachtsidis e Bjorkengren; Mancosu a sostegno della coppia Coda-Stepinski.

Il primo tempo

La prima azione degna di nota è del Lecce all’11mo con un diagonale di sinistro di Tachtsidis che va a finire sul fondo. Al 17mo, buona occasione per i giallorossi. Mancosu prende palla e serve Stepinski in area il cui tiro va alle stelle. Al 19mo ci prova Del Prato, ma il tiro non impensierisce Gabriel. Al 26mo il tiro al volo del’ex Di Chiara viene parato dall’estremo difensore dei salentini.

Giallorossi in vantaggio

Al 28mo la formazione di Corini va in vantaggio. Adjapong prende palla, entra in area e serve Stepinski che con un colpo di tacco, grazie anche alla deviazione di Del Prato, deposita all’angolo sinistro della porta difesa da Nicolas.

Al 32mo Reggina vicina al gol. Di Chiara serve Rivas che brucia Dermaku e si presenta solo davanti a Gabriel che, grazie anche all’aiuto del difensore albanese, riesce a sventare il pericolo. Nell’occasione, il centrale ex Parma, si infortuna e Meccariello prende il suo posto. Al 38mo salentini vicini al raddoppio con Coda il cui tiro di sinistro va di poco alto. Al 41mo il tiro di Adjapong su cross del capitano, termina altissimo. Al primo minuto di recupero, il solito Di Chiara passa a Menez la cui conclusione sul primo palo viene parata dal portiere brasiliano.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue che hanno concluso la prima frazione.

Rigore per la Reggina ma Gabriel c’è

Al 51mo Lucioni in area colpisce con il braccio e per il sig. Volpi non ci sono dubbi: è calcio di rigore!!! Sul dischetto si presenta Menz che dopo una breve rincorsa tira sulla sinistra, ma Gabriel intuisce e para.

Al 65mo Reggina vicina al gol. Cross della formazione calabrese, Loiacono gira di testa, la palla sembra diretta in gol, ma sulla linea salva Meccariello.

Salentini in 10

Al 67mo la squadra di Corini rimane in 10 uomini. Bomber Coda compie un fallo ai danni di Del Prato e il direttore di gara gli mostra il secondo giallo che lo porta ad abbandonare anzitempo la gara. Al terzo minuto di recupero Adjapong ci prova da 16 metri, ma il tiro va fuori.

Al 73mo la rovesciata di Mancosu termina a lato. Sulla ripartenza Folorunsho ci prova da 25 metri, ma la palla finisce di poco fuori. Al 77mo Meccariello salva su Micovschi. All’80mo il sinistro di Liotti viene abbrancato in presa dal portiere giallorosso. All’81mo amaranto ancora pericolosi. Cross di Bellomo, la sfera nonostante la deviazione di Zuta arriva a Liotti, il calciatore reggino tira al volo di collo pieno, ma la sfera colpisce l’esterno della rete. All’83mo Cionek solo davanti all’estremo giallorosso calcia fuori. Al 90mo Gabriel abbranca in presa il colpo di testa di Bellomo su cross di Di Chiara

Nonostante buona parte della seconda frazione giocata in inferiorità numerica i ragazzi di mister Corini stringono i denti, soffrono e portano a casa i tre punti. Non è stato facile, i giallorossi, soprattutto nella ripresa, hanno sofferto tanto, ma riescono a chiudere la seconda partita consecutiva senza subire marcature e tornando alla vittoria dopo due turni, anche se, nonostante la pausa, sono sembrati essere anche oggi un po’ stanchi. Domenica al “Via del Mare” arriva l’Empoli da affrontare con non pochi problemi vista l’assenza di Coda per squalifica. Da valutare anche le condizioni di Dermaku.