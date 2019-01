Lecce, mano pesante del giudice sportivo: squalificato Liverani e 6mila euro di multa

E’ ripresa la preparazione in casa Lecce dopo i due giorni di riposo a seguito del pareggio dell’ultimo turno contro il Benevento. Ieri pomeriggio la comitiva giallorossa si è ritrovata a Martignano per una seduta d’allenamento, con la quale è stato dato il via alla settimana di lavoro che porterà alla trasferta di Salerno (sabato ore 18.00).

All’allenamento di ieri tutto il gruppo si è allenato regolarmente, eccetto bomber Andrea La Mantia, il quale ha seguito un programma di lavoro differenziato. Le sue condizioni saranno valutata già da oggi, ma non dovrebbero esserci dubbi sulla sua presenza in campo allo stadio “Arechi”. Chi invece non potrà entrare nel terreno di gioco campano è mister Fabio Liverani il quale è stato squalificato dal Giudice Sportivo. La decisione è sorta dopo la lettura del referto reso dall’arbitro dopo la gara contro il Benevento: il signor Serra di Torino, nel finale di match, ha allontanato il tecnico romano dalla panchina per proteste. In particolare il Comunicato Federale recita: “per avere, al 49° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale e rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa”

Nessuna pietà per lui, insomma: nella prossima sfida sarà sostituto dal suo vice Coppola. In casa granata squalificati Di Tacchio e Migliorini.

Nessuna pietà nemmeno per la società, multata per l’importo di 6 mila euro. L’ennesimo conto presentato al sodalizio giallorosso riguarda, ancora una volta, le intemperanze dei tifosi, accusati nell’ultima sfida di aver lanciato nel terreno di gioco due petardi, cinque fumogeni e due bottigliette d’acqua.

Altro giro, altra corsa, altra multa. Rivolgere appelli sembra oramai inutile.

Domani, ad ogni modo, allenamento a porte chiuse, nel pomeriggio sempre a Martignano.