Corini, “Vittoria importante con una squadra di grande spessore”. Risultati e classifica dopo il 29° turno

“Quella di oggi è stata una vittoria importante, sia dal punto di vista della classifica che per il modo in cui è arrivata, con una squadra fortissima come il Venezia. Si sono affrontate due compagini che hanno giocato a viso aperto con la voglia di confrontarsi e devo dire che i miei ragazzi sono stati veramente straordinari. Ci hanno rimontato due volte, ma non abbiamo mai perso l’ordine, la voglia di provarci e siamo riusciti a portare a casa questi tre punti fondamentali per il nostro percorso”, è un mister Eugenio Corini molto soddisfatto quello che si presenta nella sala stampa dello stadio “Penzo”, al termine della bellissima vittoria che i giallorossi hanno conseguito ai danni del Venezia, che permette di allungare a + 3 punti, proprio sui ragazzi di Zanetti.

“Peccato aver preso gol proprio nel minuto di recupero del primo tempo, che avrebbe potuto destabilizzarci da un punto di vista mentale. Invece abbiamo iniziato la ripresa bene, fatto un grande gol, grazie a due grandi giocate di Majer e Coda e la squadra da questo punto di vista dimostra una grande solidità caratteriale che sarà fondamentale per queste ultime nove partire.

Non dobbiamo dimenticare il valore dell’avversario che non ha mai mollato, che ha qualità e lo ha dimostrato anche oggi. Ecco perché è necessario dare ancor più valore al risultato di oggi.

Eravamo tutti preoccupati per Coda, abbiamo svolto un provino in mattinata e lui si è messo a disposizione ed è stato premiato con una grande prestazione e due gol.

I tre punti di oggi sono importanti perché ci permettono di guardare ciò che le concorrenti fanno. Siamo in vantaggio negli scontri diretti con Venezia e Chievo e questo è un beneficio, visto l’equilibrio che c’è nei piani alti della classifica, può diventare un valore.

Abbiamo già preso trenta secondi di serenità. Ho chiesto ai ragazzi il sacrificio di stare insieme, perché questo è un momento fondamentale del campionato e quindi siamo tutti contenti di andare in ritiro e di preparare la trasferta di Frosinone contro una squadra di grande valore.

Dopo il Frosinone c’è la sosta? Adesso penso solo alla compagine ciociara, poi a recuperare le energie ci penseremo”.

Risultati

Sfortunatamente la vittoria di ieri non è bastata a raggiungere il secondo posto, visto che il Monza, vittorioso contro la Reggiana, ha conservato la posizione, a ogni modo, però, i giallorossi hanno superato in classifica anche la Salernitana bloccata sullo 0-0 a Cittadella. Prosegue indisturbata, invece, la marcia dell’Empoli capolista. I risultati: Pisa-Spal; Virtus Entella-Cremonese 0-2; Venezia-Lecce 2-3; Cosenza-Vicenza 1-1; Chievo Verona-Frosinone 0-0; Monza-Reggiana 2-0; Brescia-Reggina 1-0; Cittadella-Salernitana 0-0; Empoli-Pordenone 1-0; Pescara-Ascoli 2-3.

Classifica

Empoli 56 Monza 50 Lecce 49 Salernitana 48 Venezia 46 Cittadella 45 Chievo 43 Spal 42 Pisa 40 Brescia 39 Frosinone 38 Reggina 36 Vicenza e Cremonese 35 Pordenone 34 Reggiana e Cosenza 28 Ascoli 27 Pescara 23 Virtus Entella 21.