Conto alla rovescia per Venezia-Lecce, le parole di Corini. Out Pettinari e Rodriguez. I convocati

Non ci sarà Pettinari, così come Rodriguez, nella semifinale di andata dei Play Off che domani sera vedrà impegnati i giallorossi con il Venezia. Le due punte non hanno recuperato e quindi l’allenatore sarà costretto ad andare in “Laguna” con il reparto avanzato spuntato, in quello che sarà il primo appuntamento per riuscire a regalare quel sogno che, a un passo dall’essere realizzato nel corso della stagione regolamentare, ci cercherà di prendere attraverso gli spareggi. Tutto a posto, invece, per Tachtsidis che dopo diversi giorni di preparazione differenziata, si è pienamente ristabilito

“Abbiamo svolto una valutazione complessiva, per forza di cose, perché dobbiamo giocare due gare. Pettinari ha fatto un buon percorso e abbiamo deciso di non rischiarlo per farlo essere pronto giovedì, così come Rodriguez che ha un risentimento, nulla di grave e per questo ci siamo cautelati, Tachtsidis si è ristabilito ed è convocato”

“Il Venezia ha svolto un ottimo torneo, con il Chievo è stata una gara nella quale ha messo qualcosa in più dal punto di vista caratteriale. Lo affronteremo con energia per qualificarci alla finale.

Abbiamo lavorato su diverse situazioni anche quelle di giocare con due mezze punte dietro a Coda, visto che abbiamo il solo Yalcin a subentrare in attacco; il 3-5-2 lo abbiamo utilizzato con Spal ed Empoli e l’ho voluto provare in Toscana per regolarmi per gli spareggi e con questo modulo abbiamo fatto bene, anche se siamo un po’ calati nel finale.

La valutazione della nostra stagione è complessiva e alla fine faremo un excursus completo insieme al termine, in questo momento bisogna concentrarsi sui Play Off che ci possono consentire la promozione. Bisogna reagire a ciò che capita e avere lo spunto per potersi riprendere immediatamente e posso dire che i ragazzi a oggi hanno tutte le caratteristiche mentali perché ciò avvenga.

Con il Venezia sono state due partite belle e intense sia all’andata che al ritorno, le abbiamo riviste e c’è la consapevolezza di ciò che bisogna fare per vincere, anche ragionando in ottica dei 180 minuti.

In difesa ho quattro centrali di qualità che hanno disputato tutti un grande campionato, anche chi ha dovuto fare i conti con problemi fisici e su questa partita deciderò chi utilizzare.

Il Venezia cerca di ‘attirare l’attenzione’ per poi capovolgere velocemente il gioco, sanno crossare bene e riempiono l’area con tanti giocatori e abbiamo lavorato su questi dettagli per fare sì che quando andranno a compiere traversoni, ci sia una fase difensiva attenta.

Tutto è migliorabile, ma i dati oggettivi dicono che questa squadra tra andata e ritorno si è affinata di molto, ma va anche detto che in casa ha lasciato qualcosa, abbiamo svolto una lettura tattica per fare sì che questo fattore sia migliorato, oltre che lavorato sull’equilibrio mentale. Ripeto, siamo migliorati, ma in questa settimana ci siamo preparati per fare sì di perfezionarci ulteriormente”

I convocati

Intanto sono 23 i giocatori convocati per la gara Venezia – Lecce Semifinale di andata dei Playoff della Serie BKT in programma domani alle ore 20:45. Questa la lista in ordine di numerazione di maglia: 1. Bleve 2. Maggio 4. Pisacane 5. Lucioni 6. Meccariello 7. Paganini 8. Mancosu 9. Coda 10. Yalçin 14. Stepinski 16. Nikolov 17. Dermaku 19. Listkowski 21. Gabriel 22. Vigorito 23. Björkengren 24. Zuta 25. Gallo 27. Calderoni 37. Majer 42. Hjulmand 53. Henderson 77. Tachtsidis.