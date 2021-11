Bitonto-Nardò 2-0, per i granata arriva la seconda sconfitta di fila. Toro in zona Playout

Dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Francavilla, il Nardò capitola ancora al “Degli Ulivi” di Bitonto e resta fermo in classifica dove attualmente occupa la zona playout con 14 punti. Con un gol per tempo, D’Anna e Petta regalano tre punti pesantissimi ai neroverdi che si portano ad una sola lunghezza dalla nuova capolista Francavilla.

Formazione iniziale

Mister De Candia schiera il collaudato 4-3-1-2 con Lovecchio tra i pali, Alfarano, De Giorgi, Masetti e Dorini sulla linea difensiva, Van Ransbeeck, Mengoli e Cancelli in mediana, Mancarella dietro il tandem offensivo composto da Cristaldi e Caputo.

Primo tempo

Nonostante un buon inizio di gara del Nardò, sono i padroni di casa a passare in vantaggio al primo affondo: al 7′ Santoro ruba palla a De Giorgi e serve l’accorrente D’Anna che si incunea in area e batte Lovecchio. Segue una fase abbastanza confusa del match in cui i difensori bitontini Petta e Lanzolla vengono ammoniti per due falli al limite del regolamento rispettivamente su Cristaldi e Van Ransbeeck. I granata si prodigano in continua spinta offensiva e al 24′ Colaci salva sotto porta dall’arrivo di Masetti pescato da un cross di Caputo. Al 31′ ci provano prima Caputo e poi al 34’ Van Ransbeeck con un tiro dal limite, Lonoce respinge entrambi i tentativi. Il Bitonto rompe l’assedio al 37’ con Palumbo che entra in area e tira, respinge la difesa poi Biason dalla distanza spedisce fuori. Il primo tempo si chiude con il Bitonto in vantaggio e il Nardò che paga la solita disattenzione difensiva.

Secondo tempo

La seconda frazione si apre con un’occasione per il Nardò al 47′: corner di Van Ransbeeck, colpo di testa di De Giorgi fuori di poco. Al 59′ i neroverdi raddoppiano con Petta che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, di testa anticipa tutti e batte Lovecchio. Mister De Candia corre ai ripari inserendo Puntoriere per Van Ransbeeck ma sono i bitontini a sfiorare il tris al 64′ con Lattanzio che, dopo un contropiede veloce, sfiora il palo da posizione favorevole. Con gli innesti di Mariano e Valzano al posto di Mengoli e Alfarano, il Nardò è sbilanciato in difesa ma il Bitonto non ne approfitta e controlla agevolmente la gara. Nel primo minuto di recupero Lonoce nega il gol a Cristaldi e manda definitivamente in archivio la gara.

Nel prossimo turno, in programma domenica 5 dicembre, il Nardò ospita il Rotonda nella gara valevole per la 14a giornata di campionato.

SERIE D – Girone H: risultati 13ª giornata

Bitonto – Nardò 2-0 Brindisi – Bisceglie 0-0 Francavilla – Gravina 1-0 Mariglianese – Casertana 4-1 Molfetta – Fasano 0-4 Nocerina – Lavello 4-3 Rotonda – Casarano 0-0 San Giorgio – Nola 0-0 Sorrento – Team Altamura 1-1 Virtus Matino – Audace Cerignola 0-2

Classifica

Francavilla 28, Bitonto 27, Audace Cerignola 27, Casertana 26, Lavello 21, Nocerina 21, Fasano 20, Gravina 19, Sorrento 18, Molfetta 15, Casarano 15, Bisceglie 15, Nola 15, Mariglianese 15, Nardò 14, Rotonda 14, Team Altamura 13, San Giorgio 12, Virtus Matino 8, Brindisi 4