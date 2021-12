Nardò-Fasano 2-0, i ragazzi di De Candia chiudono l’anno con un successo casalingo

Nella penultima giornata del girone d’andata, ultima dell’anno solare, il Nardò ottiene il secondo successo casalingo consecutivo in una gara quasi perfetta con il Fasano dell’ex tecnico Danucci che cade al “Giovanni Paolo II” dopo sei risultati utili consecutivi.

Formazione iniziale

Mister De Candia schiera il consueto 4-3-1-2 con Petrarca tra i pali, Trinchera, Mileto, Masetti e Dorini in difesa, linea mediana composta da Mengoli, Fiorentino e Cancelli con Mancarella sostegno della coppia d’attacco Mariano e Cristaldi.

Primo tempo

In avvio di gara ospiti subito pericolosi con una punizione di Corvino, il pallone sfiora l’incrocio dei pali. Dopo un tentativo di Sosa al 12′ deviato in angolo da Petrarca, il Nardò sblocca la partita con Mancarella che trova spazio sulla sinistra e tu per tu con Suma non sbaglia. Il Nardò tiene bene il campo e nel finale di tempo trova il raddoppio con Cristaldi ma il direttore di gara annulla per un presunto fuorigioco. Squadre al riposo con i granata meritatamente in vantaggio.

Secondo tempo

Nella ripresa, dopo un palo colpito da Mariano e un tiro di poco alto di Forbes, il Nardò raddoppia al 57′ con una prodezza balistica di Mengoli che dal limite dell’area scaglia un potente sinistro su cui Suma non può nulla. Il Fasano prova a riaprire la gara per due volte con Battista ma al 67′ si oppone Petrarca e dieci minuti dopo Dorini salva sulla linea un colpo di testa ravvicinato. Nel finale Suma nega il tris per due volte opponendosi in tuffo alle conclusioni in area di Cavaliere.

Il Nardò incassa così tre punti che consentono agli uomini di De Candia di tenersi a distanza di sicurezza dalla zona calda della classifica. Ora la pausa natalizia e alla ripresa, domenica 9 gennaio, impegno esterno con il Molfetta per l’ultima del girone d’andata.

SERIE D – Girone H: risultati 18ª giornata

Audace Cerignola – San Giorgio rinv. Bisceglie – Team Altamura 0-0 Bitonto – Francavilla 2-0 Casarano – Nocerina 2-1 Casertana – Molfetta 2-4 Gravina – Nola 1-0 Lavello – Sorrento 0-2 Mariglianese – Brindisi 1-1 Nardò – Fasano 2-0 Virtus Matino – Rotonda 1-1

Classifica

Francavilla 37, Bitonto 37, Audace Cerignola 34, Gravina 32, Fasano 30, Casertana 29, Lavello 27, Nocerina 27, Mariglianese 25, Sorrento 25, Molfetta 24, Nardò 22, Rotonda 21, Team Altamura 21, Nola 19, Casarano 19, Bisceglie 18, San Giorgio 14, Virtus Matino 9, Brindisi 9