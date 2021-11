Nardò-Francavilla 2-3, si interrompe la striscia positiva dei granata. Toro battuto dai lucani

Dopo quattro risultati utili consecutivi, il Nardò capitola in casa contro il Francavilla dell’ex tecnico Nicola Ragno. Al “Giovanni Paolo II” gli ospiti si impongono per 3-2 in una partita tutt’altro che scontata.

Formazione iniziale

Mister De Candia schiera il collaudato 4-3-1-2 con Lovecchio tra i pali, De Giorgi, Porcaro, Masetti e Dorini sulla linea difensiva, Alfarano, Mengoli e Cancelli in mediana, Mancarella dietro il tandem offensivo composto da Cristaldi e Puntoriere.

Primo tempo

Passano appena 42 secondi di gioco il Toro va in vantaggio con Puntoriere che approfitta di un errato disimpegno di Ferrari e trafigge Prisco in uscita. Gli ospiti però non si perdono d’animo e al quarto d’ora trovano il pareggio con Ferrante che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, raccoglie una respinta di Lovecchio e insacca sottomisura. Padroni di casa nuovamente pericolosi al 19’ con De Giorgi che impegna Prisco in una spettacolare deviazione in angolo. Con il passare dei minuti il ritmo cala con il Nardò che si proietta in avanti ma sbatte sul muro rossoblù. Al 36’ Cristallo entra in area e viene steso da Dorini, il direttore di gara assegna il calcio di rigore per i rossoblù: dagli undici metri Melillo non sbaglia e i lucani passano in vantaggio. Si va al riposo sul risultato di 1-2 per i sinnici.

Secondo tempo

Nel secondo tempo si vede un Nardò molto più propositivo, i granata attaccano a tutto campo e gli ospiti si difendono in maniera ordinata. Al 50’ Puntoriere raccoglie di testa un preciso cross di Mancarella, Prisco vola e mette in angolo. Al 58’ il Francavilla rimane in inferiorità numerica per il doppio giallo a Polichetti ma i padroni di casa non riescono ad approfittarne. Ci provano prima Masetti e poi Mengoli con due conclusioni dal limite ma entrambe non inquadrano il bersaglio. Al 70’ arriva anche il terzo gol dei lucani con Antonacci che taglia in due la retroguardia granata e batte Lovecchio con una precisa conclusione in area. Il gol taglia le gambe al Nardò che fatica a trovare spazi per rimettersi in carreggiata. Al 90’ il Nardò accorcia le distanze: Caputo scende sulla sinistra e mette in mezzo per la deviazione vincente di Mariano. Nei minuti di recupero Puntoriere trova la girata in area ma il pallone si spegne a lato. La prima sconfitta dell’era De Candia lascia l’amaro in bocca ai granata che domenica prossima affronteranno il Bitonto in trasferta.

SERIE D – Girone H: risultati 12ª giornata

Audace Cerignola – Mariglianese 4-0 Bisceglie – Rotonda 0-0 Casarano – Sorrento 1-1 Casertana – Bitonto 2-1 Fasano – Nocerina 6-1 Gravina – Brindisi 2-1 Lavello – Virtus Matino 1-0 Nardò – Francavilla 2-3 Nola – Molfetta 2-0 Team Altamura – San Giorgio 1-2

Classifica

Casertana 26, Francavilla 25, Bitonto 24, Audace Cerignola 24, Lavello 21, Gravina 19, Nocerina 18, Sorrento 17, Fasano 17, Molfetta 15, Nardò 14, Casarano 14, Bisceglie 14, Nola 14, Rotonda 13, Mariglianese 12, Team Altamura 12, San Giorgio 11, Virtus Matino 8, Brindisi 3