Nardò-San Giorgio 2-1, i granata battono i campani i rimonta e tornano al successo

Il Nardò batte in rimonta il San Giorgio e incassa una vittoria meritata che mancava da cinque giornate. Di Pietro sblocca la partita nel secondo tempo e obbliga i granata alla rincorsa, che piano piano alzano il ritmo e prima pareggiano con Cristaldi e poi ribaltano il risultato con Fiorentino. Tre punti preziosi che proiettano il Toro fuori dalle sabbie mobili dei playout.

Formazione iniziale

Mister De Candia deve rinunciare agli infortunati De Giorgi, Mengoli e Puntoriere e schiera il consueto 4-3-1-2 con Petrarca tra i pali, Trinchera, Porcaro, Masetti e Dorini, linea mediana composta da Fiorentino, Van Ransbeeck e Cancelli con Mancarella a sostegno di Mariano e Cristaldi.

Primo tempo

Nardò in difficoltà a inizio gara. Il pericolo numero uno per i granata è l’argentino Varela che dopo 40 secondi impegna Petrarca con un rasoterra dal limite dell’area. Al 7’ ancora il “puntero” approfitta di un’incertezza difensiva dei padroni di casa e serve in area Mancini che da due passi spara addosso a Petrarca. Con il passare dei minuti il Nardò prende le misure agli avversari e inizia a giocare: al 13’ Van Ransbeeck conclude a colpo sicuro ma Bellarosa sventa la minaccia. Alla mezzora, Mariano, favorito da un rimpallo, conclude a rete da buona posizione, ancora decisivo l’estremo difensore ospite. Il finale del San Giorgio è in crescendo, Petrarca devia in tuffo la conclusione dalla distanza di Navas al 39’ e a un minuto dal termine Di Pietro supera Petrarca in uscita ma Trinchera allontana il pallone sulla linea di porta. Si va negli spogliatoi con il risultato di parità.

Secondo tempo

Riprende il match con il Nardò più propositivo che attacca con maggiore convinzione. Ci prova Cristaldi dal limite al 57’, il pallone sfiora il palo alla sinistra di Bellarosa. Due minuti dopo, gli ospiti sbloccano il risultato con Di Pietro che approfitta di uno svarione difensivo di Dorini e batte Petrarca sottomisura. I granata non ci stanno e si riversano in attacco per allontanare lo spettro della sconfitta. Al 69’ Mariano si incunea sulla destra e pennella un cioccolatino per Cristaldi che deve solo spingere in rete di testa per il pareggio del Toro. Dall’altra parte il neo entrato Di Franco sfiora il palo con una potente conclusione dalla distanza ma all’83’ è Fiorentino a sfondare il match: calcio d’angolo di Caputo e deviazione decisiva di testa del centrocampista granata che griffa il sorpasso. La partita resta viva fino all’ultimo, spazi e contropiedi animano il finale ma il Nardò resiste e incassa i tre punti.

Nel prossimo turno, in programma domenica 19 dicembre, il Nardò sarà di scena a Sorrento nella gara valevole per la 17a giornata di campionato.

SERIE D – Girone H: risultati 16ª giornata

Audace Cerignola – Rotonda 3-0 Bisceglie – Fasano 3-4 Casarano – Nola 2-6 Casertana – Sorrento 4-0 Gravina – Molfetta 0-0 Lavello – Brindisi 3-1 Mariglianese – Bitonto 0-2 Nardò – San Giorgio 2-1 Team Altamura – Nocerina 2-0 Virtus Matino – Francavilla 0-1

Classifica

Audace Cerignola 34, Francavilla 34, Bitonto 31, Casertana 29, Fasano 27, Lavello 27, Nocerina 27, Gravina 26, Mariglianese 21, Sorrento 21, Molfetta 20, Nola 19, Nardò 18, Rotonda 17, Team Altamura 17, Bisceglie 16, Casarano 16, San Giorgio 14, Virtus Matino 8, Brindisi 8

(Photo credits: @Walter Macorano)