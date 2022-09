Nardò-Fasano 0-0, al “Giovanni Paolo II” derby equilibrato e con poche emozioni

Finisce a reti inviolate il derby tra Nardò e Fasano, valevole per la terza giornata del campionato di Serie D, girone H. quella andata in scena al “Giovanni Paolo II” è stata una gara molto equilibrata e quasi priva di emozioni, condizionata dal forte vento di maestrale spirato sul “Giovanni Paolo II”.

Formazione iniziale

Mister Ragno conferma il consueto il 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da Urquiza, Mengoli e De Giorgi; in mediana agiscono Guadalupi, Polichetti e Fedel con Orlando e Antonacci sugli esterni; in attacco la coppia formata da Dambros e Lucatti.

Primo tempo

La gara fatica a decollare con le due squadre che si annullano a vicenda a discapito dell’estetica calcistica. Non si registrano particolari pericoli per i due estremi difensori restati inoperosi per tutto il tempo. L’unica azione degna di nota è appannaggio della formazione di casa al 36’ su calcio d’angolo di Guadalupi su cui svetta di testa Lucatti, il pallone termina alto sulla traversa. Squadre al riposo sul risultato inchiodato sullo 0-0, naturale conseguenza di quanto visto in campo.

Secondo tempo

In apertura di ripresa subito un’occasione per il Nardò con Polichetti che al 47′ spedisce clamorosamente alto sopra la traversa da posizione ravvicinata. Al 57’ ci prova Lucatti ma il suo sinistro non inquadra lo specchio della porta. Al 65’ ancora occasione per Polichetti in area, Ceka si sporca i guantoni per la prima e unica volta respingendo in angolo. Tre minuti dopo risponde Diaz con un destro da fuori area alto sulla traversa. Al 71’ Gjonaj, nel frattempo subentrato a Dambros, prova a impensierire Ceka con un calcio di punizione da posizione decentrata, facile presa dell’estremo difensore albanese. A cinque minuti dal termine Polichetti semina il panico nella retroguardia ospite e serve Agnello, conclusione debole che si perde tra le braccia di Ceka. Un minuto dopo il Fasano ha l’occasionissima per prendersi l’intera posta in palio ma la conclusione dal limite di Battista si stampa alla base del palo alla sinistra di Viola. Dopo sei minuti di recupero il direttore di gara sancisce la fine di un match dal risultato tutto sommato giusto.

Con il campionato che si ferma per le elezioni politiche, il Nardò tornerà in campo mercoledì 28 settembre quando al “Giovanni Paolo II” sarà di scena il Molfetta.

SERIE D – Girone H: risultati 3ª giornata

Bitonto-Altamura 1-1 Cavese-Barletta 0-1 Francavilla-Afragolese 1-2 Gladiator-Matera 2-1 Gravina-Brindisi 1-1 Lavello-Casarano 1-2 Martina-Nocerina 0-1 Molfetta-Puteolana 2-2 Nardò-Fasano 0-0

Classifica

Casarano 9, Brindisi 7, Nardò 7, Gladiator 6, Barletta 6, Cavese 6, Fasano 5, Nocerina 5, Altamura 4, Afragolese 4, Matera 3, Martina 3, Gravina 2, Puteolana 2, Bitonto 2, Molfetta 1, Francavilla 1, Lavello 0