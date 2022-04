Casarano-Nardò 1-2, colpo esterno dei granata. I Toro lascia il penultio posto

Nel turno infrasettimanale valevole per il recupero della 22a giornata di campionato, il Nardò torna al successo espugnando il “Capozza” di Casarano e conquistando tre punti di platino in chiave salvezza. Vittoria che vale doppio anche in virtù della vittoria della Virtus Matino sul campo del Bisceglie che consente ai granata di scavalcare i nerazzurri e abbandonare il penultimo posto in classifica uscendo così dalla zona rossa della classifica che significherebbe retrocessione diretta.

Formazione iniziale

Mister De Candia conferma la stessa formazione reduce dalla sfortunata sconfitta di Francavilla con Petrarca tra i pali, Trinchera, De Giorgi, Romeo e Masetti sulla linea difensiva, Valzano, Cancelli e Caracciolo in mediana, Puntoriere, Mariano e Cristaldi tridente d’attacco.

Primo tempo

Parte bene il Nardò che alla prima occasione passa in vantaggio: al 9’ De Giorgi mette in mezzo un invitante pallone su cui si avventa Puntoriere a rimorchio e batte Iannì. Due minuti dopo ci prova ancora Puntoriere a impensierire l’estremo difensore rossazzurro che, però, non si fa trovare impreparato. Replica del Casarano con l’ex Montinaro che al 13’ ci prova dalla distanza, ma il pallone manca il bersaglio. Al 35’ i padroni di casa sfiorano il pareggio con Dambros che di testa colpisce la traversa. Ripartenza granata con il solito Puntoriere che supera Iannì in uscita ma spreca clamorosamente il raddoppio non inquadrando la porta vuota. Il primo tempo si chiude con il Nardò meritatamente in vantaggio 0-1.

Secondo tempo

Fin dai primi minuti della ripresa il Nardò si difende con ordine nel tentativo di chiudere la gara sfruttando le ripartenze. Doppia occasione nell’arco di 4 minuti per i padroni di casa prima al 51’ con Dambros che manda a lato di testa e poi al 55’ con Meduri che spedisce fuori da buona posizione. Sull’ora di gioco ennesimo calcio di punizione di Montinaro che si stampa sul palo esterno alla sinistra di Petrarca. Al 71’ il Toro trova il raddoppio con Mariano su punizione dalla distanza e da posizione defilata che infila un distratto Iannì. La partita si infiamma all’81’ quando il Casarano accorcia le distanze con Dellino che sfrutta un traversone dalla destra di Atteo e batte Petrarca di testa. I rossazzurri aumentano il ritmo e la pressione ma il Nardò tiene bene il campo e difende il risultato fino al fischio finale, conquistando così tre punti importantissimi che riaccendono la speranza in casa granata.

Prossimo impegno per il Nardò domenica 10 aprile tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II” con il Bitonto.

Risultati dei recuperi

Bisceglie-Virtus Matino 1-2

Casarano-Nardò 1-2

Rotonda-Team Altamura 1-4

Classifica aggiornata

Cerignola 69, Francavilla 61, Bitonto 56, Fasano 52, Nocerina 48, Casertana 47, Gravina 47, Sorrento 47, Molfetta 42, Team Altamura 38, Lavello 37*, Nola 37*, Brindisi 37, Casarano 36, San Giorgio 33; Rotonda 32*, Nardò 31**, Mariglianese* 31, Bisceglie 29, Virtus Matino 24

*= gara in meno