Francavilla-Nardò 3-2, sconfitta amara per i granata. Toro sconfitto a 10 minuti dal termine

Amara sconfitta in terra lucana per il Nardò. Al “Fittipaldi” il Francavilla si è imposto per 3-2 al termine di un match emozionante, in cui è successo di tutto. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio, i granata si fanno recuperare nella ripresa, riescono anche a pareggiare ma alla fine decide Melillo con una magistrale punizione a 5 minuti dalla fine.

Formazione iniziale

Assenti Caputo e Mengoli per squalifica oltre a Fiorentino e Mancarella infortunati, mister De Candia si affida al 4-3-3 con Petrarca tra i pali, Trinchera, De Giorgi, Romeo e Masetti sulla linea difensiva, Valzano, Cancelli e Caracciolo in mediana, Puntoriere, Mariano e Cristaldi tridente d’attacco.

Primo tempo

In avvio Nardò subito pericoloso con De Giorgi che non aggancia e la sfera termina tra le braccia di Prisco. Al 16’ i lucani vanno vicini al gol con un colpo di testa di Petruccetti, su un cross teso dalla sinistra che costringe Petrarca a rifugiarsi in angolo. La risposta dei neretini arriva al 22’ con un tiro di De Giorgi dalla distanza, parato a terra. Nella prima parte il match è piuttosto bloccato, con poche occasioni degne di nota. Al 33’ azione personale di Cristaldi che entra in area ma il suo tentativo viene sventato in angolo dalla difesa. Al 43’ tre tentativi dei padroni di casa che trovano l’opposizione della retroguardia avversaria. Allo scadere ci prova Mariano su punizione, ma Prisco manda in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, il Toro passa in vantaggio con un’autorete di Di Ronza che di testa infila la propria porta nel tentativo di andare in anticipo. Si va al riposo con il punteggio di 0-1.

Secondo tempo

Il Francavilla approccia bene la ripresa al 48’ Ganci impegna severamente Petrarca. Due minuti dopo arriva il pareggio sinnico con Croce che impatta su sponda di Cristallo. Il Nardò non ci sta e reagisce subito impegnando Prisco per tre volte di seguito. Ci prova Masetti su punizione dal limite ma ancora una volta Prisco sventa la minaccia. Al 64’ padroni di casa in dieci uomini per il secondo giallo a Cristallo, che viene espulso. Ma, un minuto dopo, Nolé ribalta il risultato, approfittando di un disimpegno sbagliato dei granata, con un tiro dalla destra che colpisce il montante e va in gol. Al 77’ incredibile opportunità fallita dal Toro: colpo di testa di Puntoriere, ancora Prisco decisivo a deviare sulla traversa con gli attaccanti granata che non riescono a ribadire in rete. Un minuto dopo Cancelli entra in area e viene fermato fallosamente: rigore per i granata che Puntoriere realizza con freddezza siglando il pareggio. Fasi di gioco confuse e, subito dopo il gol, Puntoriere rimedia la seconda ammonizione per un fallo su Petruccetti e viene espulso ripristinando la parità numerica. I sinnici ne approfittano subito e al 79’ tornano in vantaggio con una gran punizione di Melillo. Il finale è vibrante: nel primo minuto di recupero Croce spedisce alto una gran conclusione dal limite mentre sulla sponda neretina tiro-cross di De Giorgi sul quale Cristaldi non arriva per un soffio e Prisco para a terra. Non succede più nulla fino al fischio finale. Il Nardò incassa l’ennesima sconfitta stagionale e rimangono fermi al penultimo posto in classifica.

Prossimo impegno domenica 10 aprile con il Bitonto tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II”.

SERIE D – Girone H: risultati 31ª giornata

Bitonto – Casertana 0-2 Brindisi – Gravina 1-0 Francavilla – Nardò 3-2 Mariglianese – Audace Cerignola 0-3

Molfetta – Nola 0-3 Nocerina – Fasano 0-2 Rotonda – Bisceglie 2-0 San Giorgio – Team Altamura 1-2 Sorrento – Casarano 3-0 Virtus Matino – Lavello 1-2

Classifica

Audace Cerignola 69, Francavilla 61, Bitonto 56, Fasano 52, Nocerina 48, Gravina 47, Casertana 47, Sorrento 47, Molfetta 42, Lavello 37, Nola 37, Brindisi 37, Casarano 36, Team Altamura 35, Giorgio 33, Rotonda 32, Mariglianese 31, San Bisceglie 29, Nardò 28, Virtus Matino 21