Molfetta-Nardò 5-0, allo stadio “Poli” va in scena la disfatta granata

Dopo lo stop forzato legato alla situazione di emergenza Covid, si riaprono le porte del campionato di Serie D. Un mese esatto dopo il successo con il Fasano che aveva fatto ben sperare, il Nardò capitola al “Paolo Poli” di Molfetta e incassa una pesante sconfitta per 5-0. Il successo dei padroni di casa è stato largo e mai in discussione, con i granata apparsi troppo svagati per reggere il confronto con gli avversari.

Formazione iniziale

Mister De Candia deve far fronte alle pesanti assenze di Mengoli e Fiorentino e schiera il consueto 4-3-1-2 con Petrarca tra i pali, Trinchera, De Giorgi, Romeo e Masetti in difesa, linea mediana composta da Cancelli, Valzano e Mengoli con Mancarella sostegno della coppia d’attacco Caputo e Cristaldi.

Primo tempo

Il Nardò ha tremato in avvio sulle conclusioni di Genchi al 3’ e Dubaz al quarto d’ora e poi si è arreso a Kordic, abile a sfruttare un calcio d’angolo di Guadalupi e trovare l’angolino per il vantaggio. Dopo una conclusione fuori di poco di Genchi, al 35’ il Molfetta raddoppia con lo stesso copione: Guadalupi dalla bandierina e Kordic a colpire nuovamente la distratta difesa neretina. Al 44′ il Nardò va vicino al gol con Cristaldi che in mischia trova lo spiraglio per il tiro ma Viola blocca a terra. Squadre al riposo con i biancorossi in vantaggio per 2-0.

Secondo tempo

A inizio ripresa il Molfetta ha iniziato il tiro a segno verso la porta granata e, dopo l’esterno della reta colpito da Genchi, ha chiuso il discorso con Giambuzzi al 57’ innescato perfettamente da Guadalupi. Non appagata del vantaggio, la squadra di mister Bartoli ci prova in sequenza con Guadalupi, Genchi e Lobjanidze che non inquadrano la porta. Al 64′ Genchi trova il quarto gol con un’incursione in area e infila Petrarca in uscita. Al 70′ c’è gloria anche per il nuovo entrato Gjonaj che realizza il pokerissimo. Un Molfetta spietato infierisce sul Nardò ancora con Gjonaj che colpisce il palo al 78’ e poi nel finale con Kordic che sfiora la tripletta personale. Finisce 5-0 con una prestazione davvero avvilente dei neretini che chiudono così il girone d’andata.

Prossimo impegno domenica 30 gennaio ancora in trasferta con l’Altamura per la prima giornata del girone di ritorno.

SERIE D – Girone H: risultati 19ª giornata

Brindisi – Virtus Matino 1-0 Fasano – Gravina 5-2 Francavilla – Mariglianese rinv. Molfetta – Nardò 5-0 Nocerina – Bitonto 0-3 Nola – Bisceglie rinv. Rotonda – Lavello rinv. Sorrento – Audace Cerignola 0-3 San Giorgio – Casertana 0-1 Team Altamura – Casarano rinv.

Classifica

Audace Cerignola 40, Bitonto 40, Francavilla 37, Fasano 33, Casertana 32, Gravina 32, Lavello 27, Molfetta 27, Nocerina 27, Mariglianese 25, Sorrento 25, Nardò 22, Rotonda 21, Team Altamura 21, Nola 19, Casarano 19, Bisceglie 18, San Giorgio 14, Brindisi 12, Virtus Matino 9