Nardò-Molfetta 5-4, al “Giovanni Paolo II” in scena il festival delle emozioni. La vittoria non evita i Playout

Tante emozioni e ben nove reti al “Giovanni Paolo II” in Nardò-Molfetta, una partita incredibile valevole per l’ultimo turno della stagione regolare e che termina con la vittoria per 5-4 dei padroni di casa grazie al gol realizzato da Caputo nei minuti finali. Una vittoria dal sapore amaro per i granata che, in virtù dei risultati maturati sugli altri campi, disputeranno comunque i playout per giocarsi la permanenza in Serie D.

Formazione iniziale

Mister De Candia si affida al 3-5-2 con Lovecchio tra i pali, De Giorgi, Romeo e Masetti sulla linea difensiva, Mariano e Dorini sugli esterni, Fiorentino, Cancelli e Valzano in mediana, Caputo e Cristaldi coppia d’attacco.

Primo tempo

Le due squadre danno vita a una partita gradevole affrontandosi a viso aperto fin dalle prime battute. Prima occasione al 5’ per i padroni di casa con il tiro di Caputo, fuori. Risponde subito il Molfetta con un diagonale di Pozzebon bloccato da Lovecchio. All’11’ ci prova ancora Pozzebon dal limite, Lovecchio blocca in due tempi. Al 13’ ancora il Toro con Mariano che dai 25 metri sfiora il palo alla sinistra di D’Andrea. Al 22’ occasionissima per il Nardò con Valzano che, ottimamente servito da Cancelli, manda alto da pochi passi. Il Nardò insiste e con un uno-due micidiale si porta sul doppio vantaggio: al 24’ Mariano sblocca la gara con un preciso rasoterra che batte D’Andria e quattro minuti dopo Caputo, al termine di un’azione personale, sigla la seconda rete dei neretini. Il Molfetta non ci sta e nel giro di due minuti mette i brividi alla difesa granata colpendo due pali prima con Pozzebon e poi con Gjonaj. Il Nardò balla un po’ troppo in difesa e gli ospiti ne approfittano: al 36’ Gjonaj vola in contropiede e conclude a rete, sulla respinta di Lovecchio si avventa Pozzebon che accorcia le distanze. A due minuti dal termine del primo tempo, gli ospiti trovano il pareggio con Kordic che raccoglie un preciso cross dalla destra di Giambuzzi e di testa sorprende un distratto Lovecchio. La prima frazione termina con le due squadre in parità 2-2.

Secondo tempo

Il Nardò trova subito il nuovo vantaggio con Romeo che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 47’, svetta più in alto di tutti e batte D’Andria. I biancorossi rispondono al 56’ con una conclusione dal limite di Cardamone bloccata a terra dall’estremo difensore granata. Altro capovolgimento di fronte e questa volta è Cristaldi a impensierire D’Andria con un potente diagonale neutralizzato in due tempi dal portiere molfettese. Sull’azione successiva il Molfetta pareggia: angolo di Cardamone, uscita a vuoto di Lovecchio e Pozzebon di testa batte a rete. Le emozioni si susseguono e al 73’ il Nardò passa nuovamente in vantaggio con Caputo che entra in area, si libera di un avversario e trafigge D’Andria. Neanche il tempo di esultare e Kordic realizza la doppietta personale che vale il pareggio ospite con una precisa conclusione all’incrocio dei pali. Il Toro vuole la vittoria e si proietta in avanti ma Cristaldi per due volte non inquadra lo specchio della porta. Insistono i granata e all’83’ Caputo riceve palla al limite dell’area e realizza la tripletta con un preciso colpo di testa che fissa il punteggio sul definitivo 5-4.

Nei playout il Nardò dovrà vedersela con il San Giorgio in una gara secca che si disputerà domenica 22 maggio sul terreno amico del “Giovanni Paolo II”. Per salvarsi Il Toro avrà a disposizione due risultati su tre mentre ai napoletani serve solo vincere .

Serie D – Girone H: risultati 38ª giornata

Audace Cerignola – Sorrento 2-0 Bisceglie – Nola 4-0 Bitonto – Nocerina 1-2 Casarano – Team Altamura 1-0 Casertana – San Giorgio 0-1 Gravina – Fasano 4-1 Lavello – Rotonda 2-0 Mariglianese – Francavilla 3-3 Nardò – Molfetta 5-4 Virtus Matino – Brindisi 3-4

Classifica

Audace Cerignola 88, Francavilla 71, Bitonto 65, Fasano 62, Nocerina 58, Gravina 56, Casertana 55, Sorrento 52, Nola 51, Brindisi 49, Molfetta 48, Team Altamura 47, Casarano 47, Mariglianese 47, Nardò 45, Lavello 45, Rotonda 42, San Giorgio 41, San Bisceglie 39, Virtus Matino 30

Verdetti

Audace Cerignola promosso in Serie C

Playoff: Francavilla-Nocerina, Bitonto-Fasano

Playout: Nardò-San Giorgio, Lavello-Rotonda

Virtus Matino e Bisceglie retrocessi in Eccellenza