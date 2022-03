Nardò-Nola 1-1, punto prezioso in chiave salvezza ma i granata rimangono penultimi

Pareggio con tanti rimpianti per il Nardò che non va oltre l’1-1 tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II” contro il Nola nella gara valevole per il recupero della 21a giornata di campionato. I granata sciupano qualche occasione di troppo e portano a casa un solo punto nella corsa salvezza sempre più agguerrita.

Formazione iniziale

Mister De Candia, con una lunga lista di indisponibili tra cui spiccano De Giorgi, Fiorentino e Cristaldi, si affida al consueto 4-3-1-2 con Petrarca tra i pali, Alfarano, Romeo, Trinchera e Masetti in difesa, Cancelli, Mengoli e Caracciolo in mediana, in attacco Mancarella a sostegno di Caputo e Puntoriere.

Primo tempo

Il Nardò assume l’iniziativa in maniera stabile e la prima occasione è sul destro di Mengoli che calcia in porta centrale, Cappa blocca a terra. Tre minuti dopo Alfarano mette in mezzo un buon pallone dalla destra, zampata di Puntoriere e Cappa si salva in due tempi. Al 10’ un’azione corale dei granata porta Cancelli al tiro: il pallone calciato dal centrocampista finisce però alto sulla traversa. Al 17’ gli ospiti passano inaspettatamente in vantaggio: calcio d’angolo di Zito e colpo di testa di Sicignano che non lascia scampo a Petrarca. I granata reagiscono ma il pareggio arriva grazie a un errore dei campani: al 27’ Cappa sbaglia il rinvio, ne approfitta Puntoriere che con calma glaciale entra in area, si aggiusta il tiro e deposita la palla in rete. Sulle ali dell’entusiasmo, il Nardò pressa alto senza però creare pericoli alla porta avversaria. Il primo tempo si chiude in parità 1-1.

Secondo tempo

Ripresa che si apre con Di Dato che suona la carica per gli ospiti, spalle alla porta si gira e calcia col destro di poco alto. Stesso esito la risposta del Nardò dopo un minuto: Mengoli ci prova da lontano, palla a lato. Poi è Caracciolo a cercare la rete di testa troppo centrale, facile preda di Cappa. Al 71’ si complica la gara del Nola: Zito riceve il secondo giallo e campani in dieci uomini. Momento nervoso per gli ospiti con il direttore di gara che estrae altri due cartellini rossi all’indirizzo della panchina. Nonostante la superiorità numerica, il Nardò non riesce a trovare il varco giusto anche grazie all’organizzazione difensiva ospite. Nel finale Puntoriere di testa trova solo la traversa sfiorando il vantaggio che sarebbe stato pesantissimo. Dopo sette minuti di recupero finisce in parità: per il Nardò un punto comunque prezioso per la corsa salvezza.

I granata salgono a quota 27 punti in classifica ma non riescono a schiodarsi dalla penultima posizione. Nel prossimo impegno in programma sabato 26 marzo, il Nardò sarà ospite della Mariglianese.

Classifica aggiornata

Audace Cerignola 60; Bitonto, Francavilla 54; Fasano 48; Nocerina, Gravina 45; Casertana, Sorrento 40; Molfetta 39; Casarano* 35; Lavello*, Nola 34; Altamura 31; Brindisi, San Giorgio, Mariglianese 30; Rotonda 29; Bisceglie* 28; Nardò** 27; Virtus Matino* 19.

* = Gare da recuperare