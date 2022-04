Rotonda-Nardò 2-5, colpo esterno dei granata. Il Toro rifila una cinquina ai lucani

Colpo esterno del Nardò che espugna il “Di Sanzo” di Rotonda con un perentorio 2-5. Convincente prestazione collettiva dei granata che si aggiudicano così un importante scontro diretto per la salvezza. Partita che sembrava già archiviata nel primo tempo chiuso sullo 0-4, nel secondo tempo colpo di coda dei padroni di casa che potevano riaprire il match con la doppietta di Ferreira prima del pokerissimo siglato da Cavaliere.

Formazione iniziale

Mister De Candia si affida al 3-5-2 con Petrarca tra i pali, Trinchera, Romeo e Masetti sulla linea difensiva, Cancelli, Caracciolo e Mancarella in mediana con De Giorgi e Alfarano sugli esterni, Puntoriere e Cristaldi coppia d’attacco.

Primo tempo

La prima mezz’ora è un monologo del Nardò padrone del campo. Già al 6’ De Giorgi sfiora il vantaggio deviando di testa una punizione di Mancarella. Tre minuti dopo i granata vanno in vantaggio con uno schema in fotocopia: la palla stavolta arriva a Cristaldi che non sbaglia. Colpito a freddo, il Rotonda tentenna, Polizzi lo tiene in partita prima su Puntoriere e poi deviando in angolo un calcio piazzato di Masetti. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, il Nardò raddoppia: palla nel mucchio e deviazione vincente di Romeo. Passano appena cento secondi e l’incomprensione tra Polizzi e Giordano frutta un calcio di rigore per gli ospiti: dal dischetto Puntoriere firma il terzo gol granata. Prima dell’intervallo, il Toro peggiora il passivo dei biancoverdi: il solito Cristaldi ha il tempo di prendere la mira e fulminare l’estremo difensore lucano. Si va al riposo sul risultato di 0-4.

Secondo tempo

Nella ripresa il Rotonda accenna un minimo di reazione per salvare la faccia. Ci pensa il brasiliano Ferreira che prima sfiora il gol al 51’ sparando fuori dalla distanza, poi al 60’ piega le mani a Petrarca con una punizione imprendibile dai 25 metri. Quattro minuti dopo, su assist di Baldé, sempre Ferreira dal limite dell’area piazza la doppietta personale. Ma le speranze di rimonta del Rotonda si spengono al 69’ quando Cavaliere solo davanti a Polizzi infila il quinto gol. Ancora Ferreira tenta di riaprire la gara con una punizione dalla distanza al 79’ ma non inquadra lo specchio della porta. Non succede più nulla fino al fischio finale che consegna al Nardò tre punti meritatissimi che consentono momentaneamente alla truppa di De Candia di scavalcare in classifica San Giorgio e Bisceglie.

La missione salvezza del Nardò riprenderà dopo Pasqua ancora in terra lucana, mercoledì 20 aprile per il recupero della 26a giornata con il Lavello.

SERIE D – Girone H: risultati 33ª giornata

Bitonto – Lavello 0-1 Brindisi – Casertana 2-3 Fasano – Team Altamura 3-2 Francavilla – Audace Cerignola 0-1 Mariglianese – Virtus Matino 1-0 Molfetta – Casarano 0-1 Nocerina – Nola 4-2 Rotonda – Nardò 2-5 San Giorgio – Bisceglie rinv. Sorrento – Gravina 2-2

Classifica

Cerignola 75, Francavilla 61, Bitonto 59, Fasano 56, Nocerina 52, Gravina 51, Casertana 50, Sorrento 48, Molfetta 43, Team Altamura 41, Lavello 41*, Brindisi 40, Casarano 39, Nola 37**, Mariglianese 37*, Rotonda 35*, Nardò 34**, San Giorgio 33**, Bisceglie 29*, Virtus Matino 24

*= gara in meno