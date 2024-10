Costa d’Amalfi-Nardò 0-2, per il Toro terzo successo esterno di fila

Terzo successo esterno su tre trasferte per il Nardò che in questo campionato è riuscito a vincere solo fuori dalle mura amiche. Questa volta a farne le spese è il Costa d’Amalfi che allo stadio “Novi” di Angri capitolano per 0-2 con le reti nel primo tempo di Correnti e Gassama.

Formazione iniziale

Ancora senza lo squalificato Maletic e gli infortunati D’Anna e Gatto, il tecnico granata De Sanzo schiera il consueto 3-5-2 con De Luca tra i pali; linea difensiva composta da Delvino, Davì e Calderoni; in mediana agiscono Vrdoljak, Munoz e Correnti con Milli e De Crescenzo sugli esterni; in avanti Piazza e Gassama.

Primo tempo

I primi 45 minuti regalano emozioni. Al 10’ Munoz ha una palla buona in area, tiro parato dall’ex Provitolo. Un minuto dopo arriva il vantaggio granata: tiro di prima intenzione di Correnti da fuori area che non lascia scampo all’estremo difensore campano. Dopo la rete subita, si accende il Costa D’Amalfi: occasione al 13’ per Maglione che calcia alto da ottima posizione su invito di Massa. Al 15’ il diagonale di Martinelli si spegne sul fondo non lontano dal palo. Alla mezz’ora, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Maglione non trova lo specchio ma l’esterno della rete. Il Nardò si difende bene e nel finale di tempo torna ad attaccare. Al 39’ occasione per i neretini con Piazza che tutto solo sbaglia un’incredibile opportunità ma al 41’ gli ospiti trovano il raddoppio: Piazza la mette in mezzo, sponda di Munoz per Gassama che calcia forte e preciso per il gol che vale il 2-0, punteggio con cui si va al riposo.

Secondo tempo

De Luca si rifugia in angolo. Dallo stesso corner, De Luca para facilmente un colpo di testa di Cappiello. Finisce con la vittoria del Nardò che sale a 10 punti in classifica a due lunghezze dalla zona playoff.Nel prossimo turno in programma domenica 20 ottobre Il Nardò ospiterà la Fidelis Andria. Nella ripresa non succede quasi nulla. Al 60’ fiammata del Costa d’Amalfi: cross tagliato al centro di Iovieno non ci arriva nessuno e il pallone esce di poco. Al 65’ Caputo sbuca in area e calcia,si rifugia in angolo. Dallo stesso corner, De Luca para facilmente un colpo di testa di Cappiello. Finisce con la vittoria del Nardò che sale a 10 punti in classifica a due lunghezze dalla zona playoff.Nel prossimo turno in programma domenica 20 ottobre Il Nardò ospiterà la Fidelis Andria.

SERIE D – Girone H: risultati 6ª giornata

Acerrana-Fasano 1-0 Casarano-Brindisi 3-1 Costa d’Amalfi-Nardò 0-2 Fidelis Andria-Angri 2-1 Francavilla-Ugento 2-0 Gravina-Virtus Francavilla 0-1 Ischia-Matera 1-2 Manfredonia-Nocerina 0-3 Palmese-Martina 3-3

CLASSIFICA

Virtus Francavilla 18, Nocerina 16, Matera 12, Palmese 12, Casarano 12, Gravina 10, Nardò 10, Acerrana 8, Angri 6, Fidelis Andria 6, Francavilla 6, Ischia 5, Ugento 5, Martina 5, Costa d’Amalfi 4, Manfredonia 4, Fasano 3, Brindisi -10

Nota: Brindisi penalizzato di 12 punti(Photo credits: @Sara Urso)