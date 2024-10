Nardò-Gravina 5-1, per il Toro arriva la prima vittoria tra le mura amiche

Prima vittoria casalinga del Nardò in questa stagione. I neretini si impongono 5-1 sul Gravina ed entrano tra le prime cinque del girone H di Serie D sfatando il tabù interno del “Giovanni Paolo II”.

Formazione iniziale

Il tecnico granata De Sanzo deve fare ancora a meno degli infortunati Ciracì, Gianfreda e Ziello, e schiera il consueto 3-5-2 con De Luca tra i pali; linea difensiva composta da Davì, Pinto e Calderoni; in mediana agiscono Addae, Vrdoljak e Correnti con Munoz e De Crescenzo sugli esterni; in avanti D’Anna e Maletic.

Primo tempo



Parte bene il Nardò con D’Anna che al 2’ si gira e calcia centrale, Zanin para in due tempi. Risponde il Gravina con l’occasione sui piedi di Santoro che approfitta di un pasticcio difensivo granata ma spara addosso a De Luca in uscita. Ancora ospiti in avanti al 19’ con Santoro che libera al tiro Cavaliere, deviazione provvidenziale in angolo di De Luca. Nonostante il buon momento del Gravina, è il Nardò a trovare il vantaggio al 42’ con una magistrale punizione di D’Anna che si infila sotto l’incrocio dei pali. Al 45’ il Toro trova il raddoppio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Correnti firma il 2-0 con un preciso diagonale. Prima dell’intervallo Santoro ancora una volta pericoloso con un pallonetto che non inquadra lo specchio della porta. Squadre a riposo sul 2-0 per i padroni di casa.





Secondo tempo

A inizio ripresa D’Anna si fa subito vedere con una conclusione violenta dal limite dell’area, il pallone esce di poco. Dall’altra parte Gonzales prova ad impegnare De Luca, pallone deviato in angolo. Al 71’ il Nardò cala il tris: cross di Correnti dalla sinistra, tiro al volo di Munoz e splendida rete. Rispondono i murgiani con Santoro che sfonda, pallone nel mezzo e Cabella a botta sicura viene murato. Al 76’ i granata servono il poker con una conclusione di Milli, pallone sporcato quanto basta per mettere fuori causa Zanin. Ma non è finita perché 2 minuti dopo il Gravina trova la rete al termine di un’azione insistita prima con la traversa di Napolano e poi con la rete di Chacon che all’80’ viene espulso per doppia ammonizione. Al 90’ il Nardò fa calare il sipario con il 5-1 firmato Maletic abile a ribadire in rete dopo un paio di salvataggi di Zanin.

Il Nardò si sblocca anche in casa ed ora proverà a dare continuità al proprio cammino domenica 3 novembre con la sfida in trasferta contro l’Ischia.

SERIE D – Girone H: risultati 9ª giornata

Angri-Palmese 1-1 Fasano-Costa d’Amalfi 0-0 Francavilla-Ischia 0-2 Manfredonia-Fidelis Andria 0-1 Matera-Martina 1-2 Nardò-Gravina 5-1 Nocerina-Casarano 0-0 Ugento-Acerrana 0-0 Virtus Francavilla-Brindisi 1-1

Classifica

Nocerina 23, Casarano 19, Virtus Francavilla 19, Palmese 16, Nardò 16, Matera 15, Fidelis Andria 15, Gravina 13, Ischia 11, Francavilla 10, Martina 10, Angri 10, Acerrana 9, Fasano 8, Costa d’Amalfi 7, Ugento 6, Manfredonia 4, Brindisi -7

Nota: Brindisi penalizzato di 12 punti

(Photo credits: Massimo Coribello)