Barletta-Nardò 0-1, colpo esterno dei granata. Ci pensa Guadalupi su punizione

Colpo esterno del Nardò che espugna il “Puttilli” di Barletta in un match con tante interruzioni e poche emozioni. Ai neretini basta il gol su punizione di Guadalupi nel primo tempo per portare a casa il bottino pieno e restare in scia della capolista Altamura.

Formazione iniziale

Il Nardò è orfano in panchina di mister Ragno squalificato, al suo posto Luciano Volturno. Assenti Ceccarini per squalifica e Russo per infortunio, nel consueto 3-5-2 scendono in campo Viola tra i pali, linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla e Gennari; in mediana agiscono Guadalupi, Borgo e Gentile con Milli e Bibenedetto sugli esterni; in attacco D’Anna a sostegno di Dambros.

Primo tempo

È il Nardò a pungere subito dopo 6 minuti: cross di D’Anna sul secondo palo, Milli è tutto solo ma non coglie l’occasione da due passi. Al 14’ risponde il Barletta con La Cassia che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ci mette lo zampino ma la difesa ospite si rifugia in angolo. Al 21’ si sblocca la partita: calcio di punizione che nasce da un fallo commesso da Schelotto, alla battuta c’è Guadalupi che non perdona e trafigge Sapri. Il Barletta fa fatica a reagire mentre il Nardò controlla agevolmente la manovra. Al 30’ Dibenedetto prova a sorprendere Sapri da lontanissimo, pallone sul fondo. Al 42’ la prima vera occasione per I biancorossi: La Cassia sfonda centralmente, conclusione di Lamonica che Viola respinge in tuffo poi De Marco da posizione ravvicinata sbaglia il tap-in e la mette sul palo esterno. Finisce il primo tempo con il Nardò in vantaggio 0-1.

Secondo tempo

Inizia un secondo tempo a ritmi bassi e senza grossi sussulti. Al 61’ il Nardò ha l’occasione per chiuderla con D’Anna sotto porta, Sapri ha i riflessi pronti e sventa la minaccia. Al 65’ ci prova anche Dambros dalla distanza ma non riesce l’effetto sorpresa. Mister Bitetto ricorre alla panchina ma la sostanza non cambia con i barlettani che non riescono a tirare in porta. La gara si chiude nei minuti di recupero con un’altra occasione per i granata: D’Anna manda in porta Gentile ma Sapri ancora una volta chiude la porta. Il Nardò mette insieme la terza vittoria nelle ultime quattro partite e continua a sognare.

Nel prossimo turno in programma domenica 4 febbraio il derby casalingo contro il Casarano.

SERIE D – Girone H: risultati 21ª giornata

Altamura-Rotonda 2-0 Angri-Manfredonia 2-2 Barletta-Nardò 0-1 Casarano-Palmese 0-1 Fasano-Bitonto 1-0 Gravina-Fidelis Andria 1-1 Martina-Gelbison 1-0 Paganese-Gallipoli 2-0 Santa Maria Cilento-Matera 0-1

Classifica

Altamura 45; Nardò 43; Martina 40; Matera 37; Fidelis Andria 35; Casarano 34; Paganese 32; Fasano 31; Gelbison 27; Manfredonia 25; Rotonda, Angri 23; Barletta 22; Palmese 21; Gravina 20; Santa Maria Cilento 19; Bitonto, Gallipoli 18

(Photo credits: @Massimo Coribello/Salentosport)