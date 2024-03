Bitonto-Nardò 0-1, il Toro conquista la prima vittoria della gestione Costantino

Il Nardò esce dal tunnel e torna finalmente alla vittoria che mancava in casa granata da quasi due mesi con l’ultimo successo in casa del Barletta il 28 gennaio scorso. Un gran goal di De Giorgi nel primo tempo decide la sfida del “Città degli Ulivi” di Bitonto che regala tre punti importanti che consentono al Toro di restare in zona playoff.

Formazione iniziale

Il tecnico granata Costantino deve fare i conto con le assenze pesanti di Addae, Dambros e Dammacco per infortunio e schiera il consueto 4-3-3 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla, Gennari e Dibenedetto; in mediana agiscono Guadalupi, Gentile e Ceccarini; tridente d’attacco formato da D’Anna, Ferreira e Ciracì.

Primo tempo

La gara stenta a decollare anche se il Nardò appare più propositivo. Al 17’ sono i padroni di casa a trovare la via del gol grazie al colpo di testa dell’ex Prinari su cross preciso di Mollica dalla sinistra ma si alza la bandierina dell’assistente per segnalare una posizione di fuorigioco tra le vibranti proteste dei neroverdi. Al primo vero affondo gli ospiti passano in vantaggio: al 20’ su palla in uscita dalla difesa di casa, De Giorgi da circa 30 metri non ci pensa su due volte e batte Diame con un perfetto diagonale. Il Bitonto ci mette un po’ a metabolizzare la rete e il Nardò ne approfitta per cercare di chiudere la gara. Al 35′ si fa vedere Ferreira con un tiro sul primo palo, Diame blocca a terra. Nel finale di frazione c’è da segnalare solo l’infortunio di Muscatiello, al suo posto in campo l’altro ex Palazzo. Finisce il primo tempo col Toro avanti di un gol.

Secondo tempo

Inizio ripresa con un Bitonto decisamente a trazione anteriore con Santoruvo che sceglie Chacon subito in campo al posto di Gianfreda. Al 48′ deviazione di Demichele sottoporta, Viola è attento e sventa la minaccia. Al 55′ incursione di Ceccarini fermata da Mollica poi bella cavalcata con tiro di Ciracì deviato da Diame sopra la traversa. Il conseguente corner di Guadalupi innesca un colpo di testa di De Giorgi, pallone alto. Il Bitonto reagisce e schiaccia il Nardò nella propria trequarti di campo. Al 60′ il neo entrato Obodo ci prova su punizione ma la palla sfiora il palo alla destra di Viola. Al 65′ ancora proteste neroverdi per un presunto tocco con un braccio di Lanzolla in area. I padroni di casa continuano a pressare e al 70′ trovano un altro gol annullato per fuorigioco: segna Mollica ma l’assistente alza la bandierina. Break del Nardò su punizione di Guadalupi con palla che si stampa sulla traversa poi, nell’area opposta, Viola è chiamato a risolvere un paio di mischie furibonde con Prinari che svirgola da buona posizione. Nei minuti di recupero si accende un parapiglia sotto la panchina ospite. Ne fa le spese il secondo portiere granata Della Pina che viene espulso. Finisce 1-0 per il Nardò che rivede la luce dopo cinque gare senza vittorie.

Nel prossimo turno in programma domenica 24 marzo il Nardò ospita l’Angri.

SERIE D – Girone H: risultati 27ª giornata

Angri-Casarano 1-0 Barletta-Rotonda 1-1 Bitonto-Nardò 0-1 Fasano-Gravina 1-0 Gallipoli-Gelbison 1-0 Martina-Altamura 2-0 Matera-Manfredonia 4-0 Paganese-Palmese 3-0 Santa Maria Cilento-Fidelis Andria 0-3

Classifica

Altamura 56; Martina 49; Fidelis Andria 48; Nardò 47; Matera 45; Casarano 44; Paganese 42; Fasano 35; Palmese, Manfredonia 34; Gelbison 33; Rotonda 32; Gallipoli 29; Barletta, Angri 28; Gravina 26; Bitonto 24; Santa Maria Cilento 21

(Photo credits: @Massimo Coribello/Salentosport)