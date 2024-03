Manfredonia-Nardò 1-0, si ferma la striscia positiva del Toro. Nuova sconfitta per i granata

Dopo tre risultati utili consecutivi il Nardò cade allo stadio “Miramare” di Manfredonia. I granata perdono per 1-0 incassando così la nona sconfitta stagionale. I sipontini sbloccano il risultato nel secondo tempo con un gol di Carbonaro che aveva segnato anche all’andata.

Formazione iniziale

Il tecnico granata Costantino conferma la stessa formazione vittoriosa domenica scorsa contro l’Angri e schiera il 4-3-1-2 con Viola tra i pali; linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla, Gennari e Dibenedetto; in mediana agiscono Guadalupi, Ciracì e Ceccarini; in attacco Gentile a sostegno di D’Anna e Ferreira.

Primo tempo

Parte meglio il Nardò e al 10′ sfiora il vantaggio con una doppia occasione: bella combinazione Ferreira-Ciracì, tiro di quest’ultimo e grande risposta di Paduano. Dal successivo angolo, gran botta dal limite dell’area di De Giorgi, ancora Paduano devia in angolo. Al quarto d’ora occasione per i padroni di casa: gran palla di Babaj per Calemme, sforbiciata del numero 10 sipontino e miracolo di Viola che devia in angolo. Al 19′ granata pericolosi con Ceccarini, provvidenziale intervento di Forte che blocca il tiro in scivolata. Risponde il Manfredonia alla mezzora con Giacobbe che, al termine di un’azione in solitaria, entra in area e calcia, parata di Viola. Nardò ancora propositivo e pericoloso con Ferreira che in area da posizione favorevole manda fuori. Finisce il primo tempo sullo 0-0.

Secondo tempo

La seconda frazione si apre con un’occasionissima per gli ospiti: D’Anna, smarcatosi in area, calcia a botta sicura ma ancora Paduano chiude la porta. Al 58′ i sipontini passano in vantaggio su azione di contropiede: filtrante di Giacobbe per Carbonaro, il quale si accentra e la piazza all’angolino alla sinistra di Viola. Dopo il gol il Manfredonia spezza più volte il gioco ed il Nardò non si rende quasi mai pericoloso. Ritmo spezzettato con tanti falli a centrocampo. Nardò che attacca alla ricerca del pareggio e Manfredonia che cerca di contenere e ripartire. Al 96′ l’ultima emozione della gara è di marca ospite: doppio dribbling di Borgo e tiro deviato in corner. Dopo 7′ di recupero i sipontini possono festeggiare un decisivo allungo sulla zona salvezza mentre il Nardò resta fermo a quota 50 punti in classifica subendo anche l’aggancio del Casarano.

Nel prossimo turno in programma domenica 7 aprile il Nardò ospita il Fasano al “Giovanni Paolo II”.

SERIE D – Girone H: risultati 29ª giornata

Angri-Martina 0-3 Barletta-Fidelis Andria 1-2 Bitonto-Gelbison 0-4 Fasano-Altamura 1-2 Gallipoli-Palmese 2-3 Manfredonia-Nardò 1-0 Matera-Rotonda 0-1 Paganese-Gravina 2-5 Santa Maria Cilento-Casarano 3-4

Classifica

Altamura 62; Martina 55; Fidelis Andria 52; Casarano, Nardò 50; Matera 45; Paganese 42; Palmese 40; Gelbison 39; Rotonda 38; Manfredonia 37; Fasano 35; Gravina, Gallipoli 30; Barletta 29; Angri 28; Bitonto 24; Santa Maria Cilento 21.