Nardò-Casarano 0-1, i rossoazzurri si aggiudicano il derby. Decide Rajkovic nel finale

Con una grandissima cornice di pubblico sugli spalti, va al Casarano l’attesissimo derby salentino del “Giovanni Paolo II” con il Nardò. I rossoazzurri sfruttano l’unica occasione della gara e si aggiudicano i tre punti grazie a un gol di Rajkovic nei minuti finali. Per i padroni di casa tanto amaro in bocca dopo le numerose occasioni non capitalizzate a causa della solita anemia offensiva.

Formazione iniziale

Assenti Addae e Russo per infortunio, nel consueto 3-5-2 mister Ragno schiera Viola tra i pali, linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla e Gennari; in mediana agiscono Guadalupi, Ceccarini e Gentile con Milli e Bibenedetto sugli esterni; in attacco D’Anna a sostegno di Dambros.

Primo tempo

Partita dai ritmi molto intensi con il Nardò a premere subito sull’acceleratore. Al 4’ tentativo dalla distanza di Ceccarini, conclusione alta. Al 19’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo D’Anna trova il gol ma il direttore di gara annulla per un fallo di mano dell’attaccante granata. Gara molto combattuta, non spumeggiante ma comunque piacevole (alla fine saranno ben nove gli ammoniti). Al 38’ si fa vedere il Casarano con un tiro di controbalzo di Marconato che termina fuori di poco. Al 42’ D’Anna in corsa tenta il pallonetto su Pucci in uscita, conclusione alta. Nei minuti di recupero, prima Dambros in acrobazia non inquadra la porta e poi De Giorgi con un tiro cross scheggia la parte superiore della traversa. Finisce il primo tempo con il risultato fermo sullo 0-0.

Secondo tempo

Alla ripresa mister Laterza ricorre ai carichi pesanti e inserisce Rajkovic e Gjonai per Citro e Falcone, la mossa che cambierà il corso della partita. Al 70’ la più ghiotta occasione per il Nardò: cross di Dibenedetto dalla sinistra, colpo di testa a incrociare di Dambros che però non riesce a centrare lo specchio della porta. Al minuto 81 il Casarano passa in vantaggio: calcio di punizione di Gjonaj che disegna una parabola perfetta per la testa di Rajkovic che beffa Viola. Prova subito a reagire il Nardò con Dammacco, destro a botta sicura dell’attaccante ex Brindisi, miracolo di Pucci che devia in angolo. Ancora i padroni di casa in avanti un minuto più tardi ancora con Dammacco, conclusione fuori. Assalto finale del Nardò che ci prova prima con Ceccarini e poi con Gentile ma il Casarano resiste fino al fischio finale e porta a casa la vittoria.

Nel prossimo turno in programma domenica 11 febbraio ancora un derby per il Nardò impegnato in trasferta a Gallipoli.

SERIE D – Girone H: risultati 22ª giornata

Bitonto-Barletta 2-0 Fidelis Andria-Martina 0-1 Gelbison-Santa Maria Cilento 1-0 Gravina-Altamura 0-0 Manfredonia-Paganese 2-0 Matera-Gallipoli 1-2 Nardò-Casarano 0-1 Palmese-Angri 2-0 Rotonda-Fasano 2-0

Classifica

Altamura 46; Nardò, Martina 43; Matera, Casarano 37; Fidelis Andria 35; Paganese 32; Fasano 31; Gelbison 29; Manfredonia 28; Rotonda 26; Palmese 24; Angri 23; Barletta 22; Gravina, Bitonto, Gallipoli 21; Santa Maria Cilento 19

(Photo credits: @Massimo Coribello/Salentosport)