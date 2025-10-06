Fasano-Nardò 1-1, il Toro sfiora l’impresa in casa della capolista

Termina in parità il superclassico del girone H di Serie D tra Fasano e Nardò con i granata che all’ultimo secondo falliscono l’impresa di espugnare il campo della capolista. Partita combattuta con gli ospiti che hanno trovato il vantaggio nel secondo tempo con Garnica, ma al sesto minuto di recupero i padroni di casa agguantano un insperato pareggio con Garcia.

Formazione iniziale

Mister De Sanzo si affida al 4-4-2 con Galli tra i pali; linea difensiva composta da Trinchera, Fornasier, Gigliotti e Minerva; in mediana agiscono Risolo e Addae con Garnica ed Elia esterni; coppia d’attacco formata da Sall e Margiotta.

Primo tempo

Parte bene il Nardò per nulla intimorito al cospetto della capolista. Al 4’ contropiede di Garnica che si fa tutto il campo palla al piede e una volta in area fa partire un tiro che Piras devia sul palo. La risposta del Fasano arriva all’8’ con Pinto che fa partire un diagonale neutralizzato da Galli in tuffo. Al 17’ ospiti vicini al vantaggio: Garnica salta Cusumano e si invola verso l’area servendo a rimorchio Margiotta che incredibilmente non centra la porta. Al 25’ Barranco tenta il colpo da biliardo alla sinistra di Galli che è ancora una volta bravissimo a chiudere lo specchio. Al 28’ Galli deve impegnarsi ancora per ribattere un corner di Loiodice e sulla ribattuta si avventa Vecchione che trova però Addae sulla traiettoria a salvare il risultato. Al 43’ millimetrico lancio di Salzano per Pinto che scatta sul filo del fuorigioco, conclusione che si stampa sul palo alla sinistra di Galli. Squadre al riposo con il punteggio fermo sullo 0-0.

Secondo tempo

La ripresa vede nuovamente il Fasano in pieno possesso palla e al 51’ su traversone di Mauriello arriva Lagzir che spara alle stelle. Al 61’ il Nardò passa in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, colpo di testa di Addae, uscita a vuoto di Piras, colpo di testa ancora di Tangorre che si impenna e nel ricadere l’ultimo tocco è di Garnica con la sfera che entra in porta. Al 63’ il Fasano sfiora il pareggio con Barranco che supera anche il portiere ma Fornasier salva sulla linea. Sul successivo angolo, ancora Galli decisivo su Garcia. Al 68’ ci prova Stauciuk da fuori area, para ancora una volta Galli. Al 70’ i granata vanno vicini al raddoppio: Sall lancia sulla corsa Elia che serve un pallone d’oro a Margiotta che di sinistro calcia fuori. A un minuto dal termine punizione di Loiodice e spizzata di testa di Pinto che sfiora il palo alla destra dell’estremo difensore neretino. Ma proprio allo scadere del sesto minuto di recupero Loiodice pennella per la testa di Garcia che trova l’angolino lontano per l’1-1 finale.

Nel prossimo turno in programma domenica 12 ottobre Il Nardò ospiterà l’Afragolese.

SERIE D – Girone H: risultati 6ª giornata

Afragolese-Manfredonia 2-1 Barletta-Pompei 3-0 Fasano-Nardò 1-1 Ferrandina-Sarnese 2-1 Gravina-Real Acerrana 4-1 Martina-Francavilla 1-0 Nola-Heraclea 1-3 Paganese-Virtus Francavilla 1-1 Real Normanna-Fidelis Andria 1-0

CLASSIFICA

Fasano 14, Martina 14, Fidelis Andria 11, Paganese 10, Afragolese 10, Heraclea 10, Virtus Francavilla 9, Barletta 9, Nola 8, Francavilla 8, Sarnese 7, Ferrandina 7, Pompei 6, Real Normanna 5, Gravina 5, Nardò 5, Manfredonia 4, Real Acerrana 3

(Photo credits: Massimo Coribello)