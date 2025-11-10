Francavilla-Nardò 1-1, Toto beffato nel finale. Sfuma la vittoria al 92’

Un pareggio che sa di beffa per il Nardò, raggiunto al secondo minuto di recupero dopo aver condotto il match per 85 minuti al “Fittipaldi” di Francavilla in Sinni. La formazione granata, protagonista di una prova autorevole e concreta, si vede sfuggire i tre punti nel finale, complice anche una pioggia battente che ha condizionato l’andamento della gara.

Formazione iniziale

Squalificato mister De Sanzo, in tribuna, la guida tecnica è affidata a Donato che opta per un 4-4-2: Galli tra i pali, difesa composta da Minerva, Fornasier, Gigliotti e Calderoni; centrocampo con Risolo e Addae in mezzo, Elia e Garnica sugli esterni; in attacco la coppia D’Anna-Sall.

Primo tempo

La partita si accende subito: al 4’ Da Silva crea pericolo sulla sinistra e serve Gentile, il cui tiro sfiora il palo. La risposta neretina è immediata: Sall impegna Ciardi con una conclusione potente, preludio al vantaggio ospite che arriva al 7’ grazie a un imperioso stacco di Addae su calcio d’angolo. Il Nardò continua a spingere: all’11’ Garnica sfonda a sinistra e serve Minerva, che sfiora il raddoppio. I granata controllano il gioco e si rendono ancora pericolosi: al 31’ Sall si libera e calcia di sinistro, Ciardi devia in angolo; al 43’ D’Anna parte dalla propria metà campo e conclude con un destro a giro che esce di poco. Si va al riposo sull’1-0 per gli ospiti.

Secondo tempo

La ripresa si apre con l’episodio che cambia la partita: al 52’ Sall viene espulso per un fallo di reazione su Gentile, lasciando il Nardò in dieci. Il Francavilla fatica a sfruttare la superiorità numerica, complice anche il campo appesantito dalla pioggia. Solo nel finale i padroni di casa si rendono pericolosi: all’87’ Galli vola a deviare sopra la traversa un tiro di Tedeschi. Al 90’ Ciardi salva su D’Anna lanciato a rete. Ma al 92’, sugli sviluppi di una rimessa laterale, Skoric trova il varco giusto e batte Galli con un diagonale preciso per il definitivo 1-1.

Nel prossimo turno in programma domenica 16 novembre il Nardò sarà impegnato tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II” nel derby contro la Virtus Francavilla.

SERIE D – Girone H: risultati 11ª giornata

Barletta-Gravina 3-0 Ferrandina-Real Normanna 0-0 Fidelis Andria-Afragolese 2-1 Francavilla-Nardò 1-1 Manfredonia-Fasano 0-0 Martina-Paganese 0-1 Pompei-Nola 0-1 Sarnese-Heraclea 0-1 Virtus Francavilla-Real Acerrana 3-0

CLASSIFICA

Fasano 25, Heraclea 23, Paganese 20, Afragolese 19, Fidelis Andria 19, Martina 18, Nola 18, Barletta 17, Gravina 15, Nardò 13, Virtus Francavilla 13, Manfredonia 12, Real Normanna 12, Francavilla 11, Ferrandina 11, Sarnese 9, Pompei 6, Real Acerrana 3

